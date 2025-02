Premios Oscar 2025: los actores que fueron nominados por primera vez

Los actores que fueron nominados por primera vez a los Premios Oscar

- Sebastian Stan

¡Qué carrera extensa la de Sebastian Stan! En su repertorio, además de su lujoso paso por Marvel, encontramos producciones de la talla de "Pam & Tommy", "Tráiganlo de vuelta", "Gossip Girl" o hasta "El Cisne Negro". Pero aún así, más allá de todos sus papeles, nunca había conseguido ni siquiera una nominación a los premios de la Academia. Sin embargo, este año eso cambió y su protagonismo en "El Aprendiz", donde interpreta a Donald Trump, le valió ser considerado para ganar la estatuilla a mejor actor protagónico.

En la terna compite contra Adrien Brody, Timothée Chalamet, Colman Domingo y Ralph Fiennes. Todos actores que, a lo largo de su carrera, sea más corta o más larga que la de Stan han conseguido al menos una nominación o victora para diferentes ternas de los Oscar.

A él, en esta lista, le siguen las nominadas a mejor actriz protagónica. Todas las mujeres que fueron seleccionadas para recibir el Premio Oscar a mejor actriz protagónica es la primera vez que fueron tenidas en cuenta por la Academia. Y, si hay algo para destacar es que, entre ellas, se encuentran personalidades como Demi Moore.

- Demi Moore

Su carrera es una de las más fabulosas de Hollywood. La actriz, más allá de las críticas y de los altibajos, siempre ha salido adelante demostrando su versatilidad. La prueba de ello es su repertorio de producciones donde se encuentran creaciones como "Los Ángeles de Charlie", "Inmune" y hasta la ridícula comedia de Nicolás Cage, "El peso del Talento". Sin embargo, la que le valió el reconocimiento que tanto anhelaba y merecía fue "The Substance", un film que se estrenó el año pasado y fue uno de los más vistos a nivel mundial en taquilla.

Gracias a esta película ya fue nominada en la misma terna en premios como los BAFTA y ganó en los Golden Globes donde, de hecho, dio un discurso motivador. "Hace 30 años, un productor me dijo que yo era una ‘actriz de palomitas de maíz’ (de entretenimiento). Y en ese momento, hice que eso significara que esto no era algo que se me permitiera tener. Que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no me podían reconocer. Y acepté y creí en eso”, dijo y continuó: “Y eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en que hace unos años pensé que tal vez esto era todo”.

“Tal vez (su carrera) estaba completa. Tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer. Y cuando estaba en un punto bajo, me llegó a la mesa este guión mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente loco llamado ‘The Substance’, y el universo me dijo que aún no había terminado”, cerró. Y, gracias a su persistencia y a no dejarse corroer por comentarios o los anti premios como los Razzie a los que fue nominada, en la actualidad es una de las favoritas para llevarse el Oscar a mejor actriz.

- Mikey Madison

Su protagonismo en "Anora" es encandilante, avasallador y hasta mercedor (con disculpas de Demi Moore) de llevarse la estatuilla a mejor actriz protagónica en los Premios Oscar. Los BAFTA ya la premiaron con esta estatuilla por su trabajo en dicho film, pero sin dudas lo que ha hecho es digno del premio de oro. Ella, a diferencia de otras intérpretes, tiene una carrera mucho más corta. En su repertorio hay producciones como "Scream" o "Había una vez en Hollywood", película donde, hay que destacar, deslumbró a Sean Baker (director de "Anora") quien la pidió para su nuevo largometraje.

Ahora, en competencia con Demi Moore, es una de las favoritas de la Academia para llevarse el Oscar abriéndose así una de las puertas más grandes de la industria cinematográfica: tener una repisa con uno de estos premios por encima.

- Karla Sofía Gascón y Fernanda Torres

Son, quizás, de las celebridades más nuevas que rodean a la Academia, pero también las más polémicas. Karla Sofía Gascón está nominada por su papel en "Emilia Pérez", pero no se espera su presencia en la ceremonia, en especial teniendo en cuenta los escándalos que la rodearon en las últimas semanas. Además, en base a esto, Netflix confirmó que no cubrirá sus gastos de viaje y hospedaje para llevarla a la gala.

En tanto, Fernanda Torres, actriz brasileña está nominada por "Aún estoy aquí". Ella solamente fue duramente criticada por algunos comentarios de fanáticos y, luego, pidió disculpas por lo sucedido. Y, si bien se considera por ser su primera vez en los Premios Oscar, no es considerada una de las favoritas para ganar.

Por otro lado, en lo que respecta a los actores de reparto. La mayoría de ellos fueron nominados en esta terna o, mejor dicho, en los Premios Oscar por primera vez. La lista de estas personalidades está compuesta por:

- Yura Borisov por "Anora"

- Kieran Culkin por "A real pain" (uno de los favoritos de las temporadas de premios en general, en especial por este papel)

- Guy Pearce por "The Brutalist"

- Jeremy Strong por "El Aprendiz"

- Monika Barbara por “A Complete Unknown”

- Ariana Grande por “Wicked”

- Isabella Rossellini por “Conclave”

- Zoe Saldaña por “Emilia Pérez”

Tal es así que, después de 96 años, la lista de mejores actores protagonistas y de reparto, finalmente tiene la mayoría de caras nuevas en estas premiaciones.