Premios Oscar 2026: las dos mujeres que hicieron historia en ternas técnicas

En tanto, la Academia este año también sumó la terna "mejor casting", el cual fue recibido por Cassandra Kulukundis por "Una batalla tras otra". Al ser la primera vez que se entrega este galardón, ella se convierte en la primera mujer en la historia del cine de Hollywood en recibirlo. Algo que, sin dudas, fue muy bien recibido porque fue ella la encargada de reunir a los actores que ganaron el premio a "mejor película", así como de descubrir a Chase Infiniti, el alma del film.