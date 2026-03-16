Premios Oscar 2026: las dos mujeres que hicieron historia en ternas técnicas
"Una batalla tras otra" y "Sinners" tuvieron en su haber a las dos mujeres que se llevaron premios históricos de la Academia. Conocé de quiénes se trata.
Los Premios Oscar cerraron la temporada de premios 2026 dándole reconocimiento a varias de las películas que fueron un completo furor durante 2025. Entre ellas se encuentra "Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo Di Caprio. La cinta obtuvo 13 nominaciones y se llevó 6 de ellas, al igual que "Sinners", con 16 nominaciones, ganando la mayoría y entre ellas una que hizo historia.
Esto es porque, entre las nominaciones que obtuvieron "Una batalla tras otra" y "Sinners" se encontraban "mejor fotografía" y "mejor casting", donde en ambas ternas ganaron mujeres que hicieron historia. Esto implicó que las cintas pasaran a la historia del cine al recibir estos dos premios que fueron aceptados por dos mujeres que se colocan, a partir de ahora, en el pasillo histórico del Dolby Theatre de Los Ángeles.
Las 2 mujeres que hicieron historia en las ternas técnicas de los Premios Oscar
Así como Jessie Buckley hizo historia en una terna principal, la ganadora de "mejor fotografía", Autumn Durald Arkapaw quien recibió el premio por su trabajo en "Sinners" pasa a la historia por ser la primera mujer no sólo en filmar para Imax, sino también en llevarse este galardón. De hecho, en su discurso, ella destacó este hecho y pidió a las mujeres del Dolby Theatre que se pongan de pie para luego decir: "No estaría aquí sin ustedes".
En tanto, la Academia este año también sumó la terna "mejor casting", el cual fue recibido por Cassandra Kulukundis por "Una batalla tras otra". Al ser la primera vez que se entrega este galardón, ella se convierte en la primera mujer en la historia del cine de Hollywood en recibirlo. Algo que, sin dudas, fue muy bien recibido porque fue ella la encargada de reunir a los actores que ganaron el premio a "mejor película", así como de descubrir a Chase Infiniti, el alma del film.
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