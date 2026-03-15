Premios Oscar 2026: por qué el cine argentino festeja el resultado de "Mejor Película Internacional"
El galardón se lo llevó "Sentimental Value" de Noruega, en una de las sorpresas de la noche, y en la Argentina hubo algún que otro festejo.
"Sentimental Value" de Noruega se quedó con el Premio Oscar 2026 a "Mejor Película Internacional" logrando la primera estatuilla para ese país tras más de dos nominaciones en su historia, y representando un alivio para el cine argentino.
Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem presentaron la terna y confirmaron que la ganadora es "Sentimental Value" de Noruega, para que el equipo completo subiera a recibir el galardón.
"Esta película es sobre una familia disfuncional y es lo opuesto a lo que sentí con este equipo detrás de mi. Comparto esto con ellos, el elenco. Gracias por querer trabajar conmigo", dijo el director y agregó: "Y quiero, porque estoy en esta categoría, reconocer las maravillosas cintas que estaban conmigo en la terna quienes representan nuestro pasado y presente. No votemos políticos que no se toman en serio esto".
El premio para el film noruego significa un gran alivio para el cine argentino, ya que entre las nominadas se encontraba "El agente secreto", que si ganaba iba a conseguir la segunda estatuilla para Brasil igualando a la Argentina.
De esta manera, Argentina continúa, indiscutiblemente, como el país más exitoso de Latinoamérica en la categoría internacional. Con dos estatuillas doradas en su haber ("La historia oficial" en 1986 y "El secreto de sus ojos" en 2010) y un total de ocho nominaciones en solo esta terna, pero 17 en total, el cine argentino supo descifrar el código de la Academia como ningún otro en la región.
De esta manera, Brasil se queda solo con un Oscar en esta categoría. Si bien tuvo joyas nominadas como "O Quatrilho" (1996), O "Que É Isso, Companheiro?" (1998) y la inolvidable "Central do Brasil" (1999), la inmensa calidad de Brasil solo llegó a ganar el Oscar a Mejor Película Internacional el año pasado, en 2025, haciendo historia con su film "Aún estoy aquí".
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