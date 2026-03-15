Premios Oscar 2026: por qué el cine argentino festeja el resultado de "Mejor Película Internacional"

"Esta película es sobre una familia disfuncional y es lo opuesto a lo que sentí con este equipo detrás de mi. Comparto esto con ellos, el elenco. Gracias por querer trabajar conmigo", dijo el director y agregó: "Y quiero, porque estoy en esta categoría, reconocer las maravillosas cintas que estaban conmigo en la terna quienes representan nuestro pasado y presente. No votemos políticos que no se toman en serio esto".