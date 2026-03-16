Premios Oscar 2026: un actor argentino y varios artistas de Hollywood, entre los olvidados del In Memoriam

El primer turno fue para Billy Crystal, quien recordó con profunda calidez al director Rob Reiner. Durante su discurso, Crystal repasó la versatilidad de Reiner, desde la comedia hasta dramas inolvidables, citando hitos como Stand by Me y la emblemática Cuando Harry conoció a Sally. Respecto al impacto de su obra y su partida, el actor expresó conmovido: “La primera vez que vi a Rob Reiner fue en 1975 cuando me hizo un casting y me dijo: ‘me gustó que hicieras de actor’, y lo vi convertirse en un gran maestro de historias. Subió a 11 el nivel de la comedia... las películas de Rob duran toda la vida porque están hechas de lo que nos hace reír, llorar y aspiramos a ser”. Crystal finalizó su intervención calificando el fallecimiento del cineasta como una “pérdida inconmensurable”.