Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

Por esta razón, el ciclo que se emite por América decidió ir a buscar al galán chileno para conocer su parecer sobre las versiones que indican que su expareja está separada: "Les digo lo mismo que ya dije: primero, no me gusta mucho opinar, les deseo lo mejor si están atravesando un momento difícil que cualquier pareja puede tener, les deseo lo mejor, somos una familia, la mejor con Robert, la mejor con Carolina, no tengo mucho más que decir", sostuvo.

Al recordar el episodio de los Martín Fierro donde el actor chileno aseguró que "Argentina le dio un amor", manifestó: "No, chicos, es un montón, lo de los Martín Fierro ya se habló, es una anécdota, un furcio, pero más allá de lo que fuese... yo estoy en pareja, respeto a mi novia, estoy super bien, así que me parece que es un montón todo".

En referencia a los mensajes del público que fantasea con una segunda oportunidad entre Vicuña y Pampita, el actor respondió: "Uno no se puede hacer cargo de un matcheo en redes sociales, eso no es real, el Twitter, las redes sociales, incluso tu programa, el teatro, muchas cosas no son reales. La vida real pasa por otro lugar".