Qué dijo la hija de Yuyito González sobre la relación entre su mamá y Javier Milei

"Lo que sé es que mi mamá y Javier están juntos", aseguró. Además, agregó que mantuvo una charla con su mamá y ella le comentó que estaba con el mandatario.

En medio de todo esto, los panelistas le comentaron que la pareja se mostró públicamente por última vez el pasado 24 de diciembre.

"Las redes sociales son un porcentaje muy chico de la vida real y siento que mamá está aprendiendo a manejar las redes en cuanto a su relación", contestó.

Brenda Di Aloy sobre Yuyito y Milei: "Yo lo que sé es que están juntos"#Intrusos en América TV — América TV (@AmericaTV) January 8, 2025

Sobre este tema, Brenda comentó que tuvo una conversación con Yuyito y que la aconsejó sobre el hate que se ve en las redes sociales. "Yo algo que le dije y lo comparto es: 'no tenés que demostrar nada a nadie, no porque subas una foto va a significar que estás o no con él, vos viví tu vida y relación puertas para adentro. Después que la gente diga lo que quiera'", dijo.

Para cerrar la entrevista, Brenda Di Aloy contó que Yuyito González irá a verla al teatro el jueves y, si bien dijo no saber si es cierto, la producción de la obra espera la llegada de Javier Milei.

Brenda Di Aloy le hace frente a todo: "Lo que hace mi mamá en redes no es charla de familia"#Intrusos en América TV — América TV (@AmericaTV) January 8, 2025

Javier Milei y Yuyito González, separados en el cierre del año: los detalles de Argenzuela

El presidente Javier Milei, que arrancó el 2024 a los besos con Fátima Florez en un escenario de Mar del Plata, termina su primer año al frente del Gobierno con Yuyito González como pareja pero separados recibir el 2025, segú adelantaron este mismo martes 31 de diciembre en el programa Argenzuela de Jorge Rial.

Fue Diego Brancatelli quien detalló que Milei y Yuyito estarán separados este martes por la noche, en el marco de la celebración del Año Nuevo, algo que también habían ocurrido en Nochebuena, más allá que entonces, almorzaron juntos. La pasarán cada uno por su lado.

"En Olivos están preparando el vitel toné, las milanesas, pero sin papas fritas... Pasa el Año Nuevo con los perros y sin Yuyito", indicó el periodista que ofició de conductor del programa de C5N, en relación a la celebración del mandatario.

La panelista Sofía Caram indicó que "hasta hace unas horas, Milei estaba con Yuyito", y detalló que el libertario "con la hermana lo pasa seguro, porque viven juntos" y sobre la pareja, contó que "hasta hace un rato estaban juntos".