Qué hizo Mirtha Legrand después del incómodo episodio con Roberto García Moritán

Así reaccionó Moritán cuando Mirtha le consultó por el nuevo romance de Pampita

Un fuerte cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán tuvo lugar en el anteúltimo programa del año de "La Noche de Mirtha", dejando perplejos a todos los espectadores, especialmente, por la actitud soberbia del exmarido de Pampita.

Como era de esperarse, la diva aprovechó la asistencia del exfuncionario porteño para consultarle sobre su escandalosa separación de la reconocida modelo: "¿Vos fuiste infiel?", lanzó sin preámbulos, lo que fue inmediatamente negado por el exfuncionario porteño. "La escuché decir que estuvo llorando días porque te descubrió un mensaje", continuó Mirtha en torno a la cuestión que Moritán intentaba evitar una y otra vez.

Al verlo visiblemente molesto y reticente a las preguntas, la conductora no dudó en pararle el carro al exfuncionario porteño: "A nadie le importa que sos funcionario público. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número 1 de la Argentina y ese matrimonio, de pronto, se separa, es un escándalo".

En este sentido, Roberto se defendió: "Vos querés que te digan cosas que instalaron los medios de chimentos", dijo con una llamativa vehemencia. "¿Te duele que tenga ya otro novio?", preguntó la conductora, a lo que el exmarido de Pampita respondió: "Sí, me duele. Me sorprendió".

Roberto García Moritán trató de operadora a Mirtha: la respuesta de la diva

Luego de que el exfuncionario se mostrara indignado por las reiteradas preguntas de la diva, Mirtha fue contundente: "No me interesa nada saber de vos, no sos tan importante". Ante esto, la conductora se dirigió a la gente: "Pido disculpas al público, porque nunca me presento de esta manera".

"¿Qué pensabas que te iba a preguntar?", volvió a preguntar Mirtha, tras lo cual el exmarido de Pampita soltó: "Pensé que serías diferente".

"Eso es no conocerme, querido", concluyó la diva, visiblemente molesta por la actitud de su invitado.