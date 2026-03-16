Qué tienen en común Paul Thomas Anderson, James Cameron y Martin Scorsese además de ser directores

Lo cierto es que Paul Thomas Anderson se llevó el premio a "mejor director" por su trabajo en "Una batalla tras otra". Esta es la primera vez que este cineasta, ya de prestigio en la historia del cine, se lleva un galardón de esta índole. Ni películas como "Magnolia" o "Petróleo Sangriento" lo habían llevado a recibir tal reconocimiento. De hecho, él mismo lo dijo a la hora de recibir el galardón: "me hicieron trabajar mucho por esto".