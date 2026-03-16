Qué tienen en común Paul Thomas Anderson, James Cameron y Martin Scorsese además de ser directores
Paul Thomas Anderson se llevó el premio Oscar a mejor director este domingo 15 de marzo e igualó a James Cameron y Martin Scorsese. Los detalles.
Si hay algo que dejan los Premios Oscar, además de sorpresas y ganadores obvios, es también muchos memes y varios récords. La ceremonia de 2026, que se celebró este domingo 15 de marzo, no fue la excepción y sorprendió a varios de los espectadores, así como de los artistas. Lo cierto es que este año, la gala más importante del cine, dejó varias joyitas que son importantes destacar.
Entre ellas se encuentran la primera mujer en ganar el premio a fotografía, el Oscar perdido de Timothée Chalamet, un empate en una terna después de 12 años, Sean Penn y un récord impresionante. Pero también, uno de los más importantes es el que logró Paul Thomas Anderson usando una cábala que ya habían tenido previamente otros directores destacados de la historia de Hollywood.
Lo cierto es que Paul Thomas Anderson se llevó el premio a "mejor director" por su trabajo en "Una batalla tras otra". Esta es la primera vez que este cineasta, ya de prestigio en la historia del cine, se lleva un galardón de esta índole. Ni películas como "Magnolia" o "Petróleo Sangriento" lo habían llevado a recibir tal reconocimiento. De hecho, él mismo lo dijo a la hora de recibir el galardón: "me hicieron trabajar mucho por esto".
Sin embargo, al aceptar la estatuilla, igualó a James Cameron y a Martín Scorsese. Pero no por la cantidad de premios en su haber, sino porque al igual que ellos, su primer Oscar como director lo recibió por una película protagonizada por Leonardo Di Caprio. Si bien el protagonista de "Una batalla tras otra" no se alzó con el galardón de mejor actor, sí logró volver a convertirse en cábala para un director de renombre.
En el caso de James Cameron, él se llevó un reconocimiento por primera vez por "Titanic", protagonizada por Di Caprio. En tanto, Martín Scorsese, después de perder cuatro veces la estatuilla, la consiguió finalmente por "Los Infiltrados", también protagonizada por Leo. Ahora solo falta que estos tres directores le entreguen un reconocimiento a la carrera del actor que los llevó al Oscar.
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