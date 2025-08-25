"Quebranto": 5 razones para ver lo nuevo de Tini Stoessel en Disney+

2. Es una historia cargada de intriga, drama y acción

Con el suspenso como elemento central, la historia mantiene a las audiencias en vilo episodio tras episodio. La intriga se combina con una trama dramática conmovedora, junto a momentos de acción impactantes que intensifican el ritmo narrativo y mantienen la tensión. Cada capítulo revela nuevas piezas clave sobre el pasado de Miranda, alimentando el misterio y generando constantes giros inesperados que sorprenden tanto a la protagonista como al espectador.

quebranto

3. Un atrapante triángulo amoroso

Quebranto también presenta una subtrama romántica a través de un atrapante triángulo amoroso entre sus protagonistas. Al llegar a México, Miranda queda bajo la protección de Leo (Barba), un ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas con quien forja un vínculo de complicidad y confianza. Paralelamente, la protagonista conoce a Javier (López), sobrino del patriarca al frente de la organización criminal que se entrelaza con su pasado. La relación entre Miranda y estos dos hombres que llegan a su vida conforma uno de los núcleos emocionales de la historia.

4. Elenco internacional Latinoamericano

Quebranto posee un atractivo especial para las audiencias de toda la región gracias a su diverso y amplio elenco internacional que logra representar a múltiples países de Latinoamérica. Junto a Stoessel, de origen argentino, lideran el reparto el actor chileno Jorge López (Javier) y el actor mexicano Martín Barba (Leo). A su vez, forman parte del elenco reconocidos intérpretes como el actor argentino Rafael Ferro (Martín) y los actores mexicanos Antonio de la Vega (Emiliano) y Otto Sirgo (Santiago), entre muchos más.

quebranto

5. Alto valor de producción

Íntegramente creada en Latinoamérica, la nueva serie también se destaca por su alto valor de producción. El diseño de producción, la fotografía, las impactantes escenas de riesgo y las atractivas locaciones de Argentina y México son solo algunos de los tantos elementos de producción por los que Quebranto también merece ser vista.

Sinopsis oficial de "Quebranto"

En Quebranto, la búsqueda de Miranda sobre sus orígenes se convierte en el punto de partida de una historia que indaga en los vínculos familiares, los secretos silenciados y las heridas que resisten al paso del tiempo. Con seis episodios cargados de drama e intriga, y un elenco encabezado por Tini Stoessel, Jorge López y Martín Barba, la serie propone un recorrido emocional donde el pasado se vuelve una amenaza latente, y donde cada revelación despierta una nueva pregunta.