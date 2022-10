¿Quién es la máscara?: Guillermina Valdés, la nueva eliminada

Y agregó: “Tengo un nivel de exigencia muy grande y a veces me tocaba grabar un tema al otro día, y no sabía el registro, mi voz...y a veces no podía como yo quería”.

"Oli, creo, que es la favorita del público. Queríamos que te quedes hasta el final", aseguró Natalia Oreiro, conductora del ciclo. La única investigadora en adivinar fue Wanda Nara.

Por su lado, Lizy Tagliani arriesgaba Marianela Mirra, Karina La Princesita decía Brenda Gandini y Roberto Moldavsky se la jugaba por Zaira Nara.

Revelación: Guillermina Valdés es Oli - Quién es la Máscara? - 2022

Qué habrá pensado Marcelo Tinelli

Tras 9 años, en mayo de 2022, la relación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés llegó a su fin, y a todos le llamó mucho la atención que la empresaria participara del programa que compite directamente con Canta Conmigo Ahora, luego de meses complicado con el rating.

En las redes, apuntaron contra Guillermina y la trataron de “no tener códigos“.