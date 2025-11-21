Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi de este domingo 23 de noviembre

Bandana

Por el otro, se suma una estrella de la cumbia local: Rubén Héctor “Cacho” Deicas, el carismático exlíder de Los Palmeras, que llega para compartir su nuevo camino como solista.

cacho deicas los palmeras.jpg

Finalmente, el ambiente se encenderá con la llegada de Trulalá, que traerá toda la potencia electrizante del cuarteto cordobés para que nadie se quede sentado. ¡El baile está garantizado en una nueva edición de La Peña de Morfi!