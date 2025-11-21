Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi de este domingo 23 de noviembre
La dupla de Lizy Tagliani y Diego Leuco te invita a un evento imperdible: música, sorpresas y platos ricos con la participación de figuras destacadas.
Este domingo 16 de noviembre, a partir de las 13:15, llega para una nueva edición de La Peña de Morfi por Telefe, que se perfila como inolvidable. El ciclo más emblemático de la televisión dominical, liderado por Lizy Tagliani y Diego Leuco, presentará un escenario vibrante con grandes figuras musicales.
Habrá un repertorio diverso que irá del clásico a la cumbia, pasando por el pop latino y estrenos. Además, el humor estará garantizado con las ocurrencias de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, asegurando risas para toda la familia.
También, en la Pulpería, uno de los rincones más queridos de La Peña, habrá dos charlas destacadas.
Por otro lado, la sección gastronómica volverá a ser protagonista con Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartiendo sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 23 de noviembre
El escenario de este programa será el punto de encuentro de dos fenómenos musicales. Por un lado, la famosa banda pop “Bandana” (Lissa, Virginia, Valeria y Lourdes), quienes fueron furor a principios de siglo y regresan para ofrecer un show imperdible. Ellas anticiparán su vuelta repasando sus éxitos.
Por el otro, se suma una estrella de la cumbia local: Rubén Héctor “Cacho” Deicas, el carismático exlíder de Los Palmeras, que llega para compartir su nuevo camino como solista.
Finalmente, el ambiente se encenderá con la llegada de Trulalá, que traerá toda la potencia electrizante del cuarteto cordobés para que nadie se quede sentado. ¡El baile está garantizado en una nueva edición de La Peña de Morfi!
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario