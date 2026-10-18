"Quiero tu sexo": Olivia Wilde protagoniza una provocadora comedia sobre el deseo y el poder

Araki nunca tuvo demasiados problemas en colocar el sexo en primer plano. A lo largo de su carrera trabajó con personajes y relaciones poco convencionales, muchas veces utilizando el humor para atravesar situaciones incómodas. Acá lleva todo eso al mundo del arte contemporáneo, con sus egos, excesos y personajes particulares.

Pero buena parte de la película depende de la química entre sus protagonistas y la dupla funciona a la perfección. Wilde construye a una Erika provocadora, segura y acostumbrada a manejar las situaciones, mientras Hoffman hace de Elliot alguien bastante más desbordado por todo lo que empieza a suceder a su alrededor.

La diferencia entre ambos ayuda mucho al humor, pero también cuando “Quiero tu sexo” empieza a acercarse al thriller. Hay un ida y vuelta constante entre los dos actores que sostiene incluso algunas de las situaciones más exageradas y permite que la relación cambie a medida que Elliot se mete cada vez más en el mundo de Erika.

El elenco suma además a Charli XCX, Chase Sui Wonders, Mason Gooding, Daveed Diggs, Johnny Knoxville y Margaret Cho. Son personajes que terminan completando ese universo extraño alrededor de Elliot y de un ambiente artístico que la película tampoco tiene problemas en ridiculizar.

A mí “Quiero tu sexo” me gustó especialmente cuando juega con esa mezcla. El humor negro funciona, el costado más cercano al thriller aparece sin comerse a la comedia y Wilde y Hoffman encuentran una química que hace creíble una relación que, desde el comienzo, está pensada para ser incómoda y excesiva.

“Quiero tu sexo” tuvo su presentación mundial en el Festival de Sundance 2026 y marca el regreso de Araki al largometraje. Con una duración de 90 minutos, la película se estrena este jueves 15 de octubre en los cines argentinos