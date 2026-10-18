"Quiero tu sexo": Olivia Wilde protagoniza una provocadora comedia sobre el deseo y el poder
La nueva película de Gregg Araki llega a los cines argentinos con Cooper Hoffman y Olivia Wilde al frente de una historia que mezcla sexo, humor negro y una relación bastante particular.
Olivia Wilde y Cooper Hoffman protagonizan “Quiero tu sexo”, la nueva película de Gregg Araki que llega este jueves 15 de octubre a los cines argentinos. El director estadounidense regresa a la pantalla grande con una comedia que mezcla erotismo, humor negro y una historia donde las relaciones personales pueden complicarse bastante más de lo esperado.
Elliot Bell (Hoffman) acaba de terminar sus estudios universitarios y consigue trabajo como asistente de Erika Tracy (Wilde), una reconocida artista que está preparando una nueva exposición. Para un joven que recién comienza su carrera, la oportunidad parece difícil de rechazar, aunque pronto descubre que su jefa tiene otros planes para él.
Erika le propone convertirse en su musa sexual y Elliot acepta entrar en una relación que rápidamente comienza a superar sus expectativas. Entre encuentros íntimos, celos y situaciones cada vez más complicadas, lo que inicialmente parecía una comedia sexual empieza a rozar también el terreno del thriller.
Y ahí aparece uno de los puntos que mejor funcionan en “Quiero tu sexo”. Araki consigue moverse entre el humor negro y una historia que de a poco se vuelve más retorcida sin que el cambio se sienta forzado. La película puede hacer reír con una situación y poco después llevarla hacia un lugar bastante más incómodo.
Gregg Araki vuelve al cine
El regreso de Gregg Araki es otro de los atractivos de “Quiero tu sexo”. El realizador, reconocido por su trayectoria dentro del cine independiente estadounidense, llevaba varios años concentrado principalmente en proyectos televisivos y vuelve con una película que recupera temas que siempre estuvieron presentes en su filmografía.
Araki nunca tuvo demasiados problemas en colocar el sexo en primer plano. A lo largo de su carrera trabajó con personajes y relaciones poco convencionales, muchas veces utilizando el humor para atravesar situaciones incómodas. Acá lleva todo eso al mundo del arte contemporáneo, con sus egos, excesos y personajes particulares.
Pero buena parte de la película depende de la química entre sus protagonistas y la dupla funciona a la perfección. Wilde construye a una Erika provocadora, segura y acostumbrada a manejar las situaciones, mientras Hoffman hace de Elliot alguien bastante más desbordado por todo lo que empieza a suceder a su alrededor.
La diferencia entre ambos ayuda mucho al humor, pero también cuando “Quiero tu sexo” empieza a acercarse al thriller. Hay un ida y vuelta constante entre los dos actores que sostiene incluso algunas de las situaciones más exageradas y permite que la relación cambie a medida que Elliot se mete cada vez más en el mundo de Erika.
El elenco suma además a Charli XCX, Chase Sui Wonders, Mason Gooding, Daveed Diggs, Johnny Knoxville y Margaret Cho. Son personajes que terminan completando ese universo extraño alrededor de Elliot y de un ambiente artístico que la película tampoco tiene problemas en ridiculizar.
A mí “Quiero tu sexo” me gustó especialmente cuando juega con esa mezcla. El humor negro funciona, el costado más cercano al thriller aparece sin comerse a la comedia y Wilde y Hoffman encuentran una química que hace creíble una relación que, desde el comienzo, está pensada para ser incómoda y excesiva.
“Quiero tu sexo” tuvo su presentación mundial en el Festival de Sundance 2026 y marca el regreso de Araki al largometraje. Con una duración de 90 minutos, la película se estrena este jueves 15 de octubre en los cines argentinos
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