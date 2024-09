Rating minuto a minuto del Cantando 2024: Flor Peña no pudo con River y se desplomó

En lo que se supone que será una feroz competencia durante varios meses, Telefe no sólo apuesta con la novela juvenil sino, también con Escape Perfecto, aunque durante este martes la pelea para el Cantando será más dura: el canal de las pelotas tiene a cargo la tranmisión del partido entre River y Colo Colo por la definición de los cuartos de final de Copa Libertadores, por lo que se espera que la medición no esté nada fácil para el programa de Tinelli.

Además, en el lanzamiento de este lunes los números tampoco acompañaron: el Cantando midió 4.5, mientras que Margarita encabezó la noche con 9.3 puntos de rating, a lo que le siguió Escape Perfecto con 7.2. Por su parte, Los 8 Escalones de Guido Kaczka -por la pantalla de El Trece- marcó 6.8 puntos, ubicándose como lo segundo más visto alrededor de las 22.30.

Rating minuto a minuto: el Cantando vs. River-Colo Colo

Este martes el Cantando 2024 arrancó con la participación de la diosa de Silvina Escudero pero ni eso logró repuntar para este martes tenga dicha de liderar el rating. Telefe con el partido de River vs Colo Colo por la Copa Libertadores otra noche más se quedó lideró, consolidándose por arriba de los 18 puntos.

Lider TeLeFe con el partido de River vs Colo Colo por la Copa Libertadores arriba de los 18 puntos de rating pic.twitter.com/ugP2RLo2hA — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) September 25, 2024

Alrededor de las 23 hs, el Cantando 2024 con la presencia de Pepe Ochoa y su compañera Sol Bardi, se mantenía con 2. 9 de rating. No hubo caso, el partido de River vs Colo Colo por la Copa Libertadores continuó ganando en las pantallas aunque descendió de 18 a 16.6, mientras que el programa "The Floor" conducido por Guido Kaczka, se alojaba en los 5 puntos.

Llegando casi a las 23:15 el partido volvió a subir de rating a 17.3 puntos, mientras que "The Floor" descendió a 4.6 y el Cantando 2024 se mantuvo en 2.6 puntos.