Rating de los programas y canales del sábado 30 de abril: se hunde el PH de Andy Kusnetzoff

Perdió Andy Kusnetzoff

PH, Podemos Hablar no solo no ganó su segmento, perdiendo contra una película, El Implacable por El Trece, si no que quedó cuarto en el día cuando peleaba por ser lo más visto de los sábados.

Habrá que ver si El Trece vuelve con las cenas macristas de Juana Viale o Viale o Mirtha Legrand porque las películas le están dando mejores resultados que le programa producido por el socio de Juntos por el Cambio Nachito Viale.

Rating de programas y canales del sábado 30 de abril

PROGRAMAS

CineTrece: Rampage 8.3 Cine Trece: Al filo de la... 7.3 Cine Trece: El Implacable 7.2 PH Podemos Hablar, 6.9 Los Simpsons 6.3

CANALES