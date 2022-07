Rating: los programas y canales más vistos del viernes 1 de julio

“Te voy a decir algo breve. Antes de que empieces a cantar, pasó una situación y es que ya teníamos tu micrófono abierto”, comenzó, a modo de introducción. Y agregó: “Escuchábamos tu respiración y escuché que te susurraste: ‘Yo puedo, yo puedo’. Quiero que sepas que vos sí podes, claro. Y podés todo”, le dijo Lali a una joven participante. “Este no de las sillas en esta oportunidad en La Voz no significa que vos no podes. Ese mantra que te dijiste antes de cantar te lo tenés que decir todos los días, como lo hacemos todos los que enfrentamos cosas en esta profesión”, cerró la cantante.