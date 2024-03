Con un emotivo video, Residente anunció su regreso a la Argentina: cómo y cuándo adquirir las entradas

La fecha en Argentina será el 27 de septiembre en el Movistar Arena y las entradas se podrán adquirir a partir de este jueves.

Embed - Rene Perez Joglar on Instagram: "Milo en su primer papel como actor ayudándome a entender el por qué estoy aquí. A pesar de que mis ganas están en otro momento y en otro espacio sigo aquí porque también me gusta estar al lado del camino. Mañana salen a la venta los boletos. Tour “Las Letras Ya No Importan”: Septiembre 2024 • 14 - Barcelona, España • 15 - Madrid, España • 18 - Nueva York, Nueva York • 20 - Los Ángeles, California • 27 - Buenos Aires, Argentina Octubre 2024 • 3 - Montevideo, Uruguay • 5 -Santiago, Chile • 9 - Lima, Perú • 12 - Bogotá, Colombia • 26 - Quito, Ecuador Noviembre 2024 • 7 - Ciudad de México, México 14 – Tegucigalpa , Honduras • 15 - Ciudad de Guatemala, Guatemala • 16 - San Salvador, El Salvador Diciembre 2024 • 7 - San Juan, Puerto Rico"