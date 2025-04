Revelaron detalles del encuentro en un hotel entre el ex de Fátima Florez y Cecilia Milone

milone marcos

En ese sentido, Etchegoyen reveló más detalles al respecto: “La situación fue así. Norberto y Cecilia se reunieron en la confitería del hotel Abasto de la Ciudad de Buenos Aires. El empresario Gustavo Benzaquen participó también pero en un momento dado se fue y quedaron Norberto y Cecilia solos. Muy primera cita todo”. Asimismo, también destacó: “Hablaron del proyecto artístico y de sus vidas pero no pasó de ahí. Ahora bien, a mí me dicen fuentes cercanas a Norberto que siempre Cecilia provocó cosas en él. Incluso me dijeron que hace años en un evento Norberto no paraba de mirarla y fue tan notorio que Fátima le preguntó qué le pasaba con Cecilia”.

“Y otro dato es que Benzaquen es íntimo amigo de Nito Artaza, no me quiero imaginar la reacción de Nito cuando se enteró que Gustavo fue de alguna manera el celestino de Cecilia y Norberto al juntarlos”, manifestó después. “Yo hablé con Norberto, me confirma reunión con Milone pero me desmiente el romance pero alguien que lo conoce mucho a él me dijo que algo va a pasar ahí si ya no pasó”, concluyó el conductor.