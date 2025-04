Revelaron el motivo de los violentos incidentes en la previa del show gratuito de Tini Stoessel

“Me pasaron el textual directamente: ‘Como María lo hizo de día, nosotros vamos a hacerlo de noche’”, agregó Etchegoyen en las últimas horas antes de revelar más datos.

En ese sentido el peripdista manifestó que: “Yo desconocía por completo el dato que Tini y María no se llevaban bien y cuando empecé a investigar sobre este show que daba Tini me encontré con eso. Me decían que el stream quería hacerlo de día pero fue Alejandro Stoessel el que exigió hacerlo de noche”.

“Es una locura total meter de noche a 20 mil personas en cuatro cuadras. Un delirio y como este programa lo estoy haciendo antes que se haga el show ruego que no haya incidentes”

“Piñas entre las fans desde temprano hoy, corridas, malestar y tensión de los vecinos que no pueden circular por su barrio desde hace cuatro días. Una locura total”, concluyó.

tini stoessel maria becerra

Así fue el show gratuito de Tini Stoessel en Palermo

La primera actividad de la agenda estaba pautada para las 20, una entrevista mano a mano con su amigo Lizardo Ponce, a la que al final se sumaron su amiga Carola Gil y el resto del equipo, Sebastián Manzoni, Selena Mosca, Manuel Dons, Julieta Poggio y Lola Latorre. A las 21, en tanto, llegaría el gran momento: la artista saldría a la vereda, donde se montó un escenario para interpretar algunas de sus canciones.

Afuera, miles de fans escucharon emocionados a su ídola. Alguno de ellos, habían llegado entre el miércoles y el jueves a primera hora desde distintos puntos del país. Ailén, de 22 años, hizo dedo desde Gualeguay para ver a Stoessel y Denise, acompañada por su madre, se aferró a la valla a las 10 de la mañana y no se despegó en todo el día. “Está muy cerca, siento que tengo la oportunidad de verla. Quiero que vea mi cartel”, dijo entre lágrimas la joven de 18 años. Es fanática desde la primera temporada de Violetta e hizo un cartel a mano y con luces con la frase: “Hay un sueño que late dentro de mí, y es abrazarte”.

Finalmente, la espera llegó a su fin y tras concluir la entrevista, a las 21:20, Tini finalmente salió al escenario, montado en el barrio porteño de Palermo. El show comenzó con su último tema, “El cielo”, la canción que lanzó en diciembre de 2024 y que supuestamente está inspirada en su polémico romance con el futbolista Rodrigo De Paul. Como era de esperarse, su público la recibió con una ovación.

Vestida con un pantalón cargo, un top negro, un abrigo de plumas y botas, Stoessel les habló directamente, antes de encarar el segundo tema: “¡Hola, mis amores! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? Realmente no tengo palabras para agradecerles que estén acá hace tantas horas esperando. No saben la felicidad que me da estar tan feliz arriba del escenario, compartiendo este momento con ustedes”, expresó, antes de asegurar que “Futtura va a ser el mejor show de sus vidas”.

Luego, sí, siguió con la rutina, pero tras finalizar “Cupido”, la artista se vio obligada a parar el show para pedir ayuda, al observar que después de una serie de empujones, varias personas se encontraban tiradas en el piso. Solucionados los inconvenientes, llegó otro de los temas más esperados, pero en este caso, con una cruda presentación: “Hay canciones que uno escribe cuando tiene el corazón partido, pero después te das cuenta de que lo mejor fue que esa persona se haya ido de tu vida”.

Entonces, comenzó a sonar una versión remix de “Carne y hueso”, y le siguió un clásico, “Triple T”. Luego, llegó el momento de recibir cartas y regalos que los privilegiados que consiguieron una ubicación cercana al escenario pudieron darle en sus propias manos. Y mientras la gente coreaba “una de Violetta”, Stoessel insistió que, para eso, debían esperar al festival. Sin embargo, decidió darles el gusto y demostrando su poderío vocal, entonó a capella “En mi mundo”, uno de los temas más conocidos de la telenovela que la lanzó a la fama.

El tramo final estuvo conformado por “Pa”, “Buenos Aires” y “Miénteme”, pero la gente tenía ganas de más y entonces, el cierre fue circular: volvió a cantar “El cielo”, pero esta vez bajó del escenario y se mezcló entre el público.