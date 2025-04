Revelaron el pedido que Tini Stoessel le hizo a Rodrigo De Paul tras la reconciliación: qué quiere

En ese sentido, Roberto manifestó: “Y ahora te voy a contar una bomba sobre el contrato de De Paul y la injerencia de Tini Stoessel, todo está condicionado a ella. Hay tres posibilidad hoy: que Rodrigo se vaya a Arabia Saudita y eso la alejaría de Tini, quedarse en Madrid en el Aleti o irse a Miami con Messi”.

tini de paul

“Rodrigo ya le dijo a su agente ´no sólo elijo yo´. Quedan nueve partidos y se termina el campeonato. Él prioriza a Tini en todo esto porque quiere su futuro con ella. El plan de ellos es vivir juntos El 31 de marzo cantará Emilia Mernes y ese día pueden verlo juntos Tini y Rodrigo. El futuro de la pareja está en Madrid o Miami, eso está claro", añadió Antolín que luego dio más detalles.

“Tini le ha manifestado a Rodrigo en estos días que no quiere una relación a distancia. Se lo ha dicho y se lo ha dejado claro. Si tu no quieres tener una relación no te dejas ver. Están dando pasos adelante”, dijo al respecto el comunicador español.

Y concluyó: “Tienen planes de convivencia y casamiento como lo conté hace unos días. Quieren verse todo el tiempo y ella se lo ha dejado muy claro. Tini quiere tener una familia tradicional”.