Revelaron la millonaria cifra que Susana Giménez paga para alojarse en un lujoso hotel de Madrid
Revelaron cuánto pagará la diva por un mes en un exclusivo hotel español, en medio de festejos, cenas top y retoques estéticos.
Se filtró el monto impactante que Susana Giménez habría desembolsado por su estadía en un exclusivo hotel de Madrid, en el marco de un viaje que, hasta ahora, guardaba varios aspectos bajo reserva. En las últimas horas empezaron a circular precisiones sobre la escapada europea de la conductora, que eligió España no solo para descansar sino también para celebrar una fecha muy especial, rodeada de amigos y en escenarios de alto perfil.
La diva festejó un nuevo cumpleaños en la capital española y, a partir de ahí, comenzaron a trascender pormenores de cómo viene siendo su paso por Europa. La información salió a la luz luego de que el periodista español Roberto Antolín hablara con Juan Etchegoyen y revelara datos poco conocidos sobre el lugar donde se encuentra instalada la figura de la televisión argentina, disfrutando de varios días lejos del país.
“Susana celebró dos veces su cumpleaños. Una vez en un restaurant italiano y el otro día con Ricardo Darín pero el dato no es ese sino donde Susana se está alojando aquí en Madrid y se va a quedar un mes acá”, empezó diciendo el cronista madrileño.
A partir de ahí, Antolín profundizó en los motivos del viaje y en los planes de la conductora durante su estadía. Según su relato, no se trata únicamente de turismo o festejos, sino también de cuestiones vinculadas a la imagen personal. “Se va a hacer retoques estéticos porque quiere estar bien para el Mundial y se vino a hacer chapa y pintura en el mismo lugar donde se atiende Sebastián Yatra. Ella es una diva y te voy a dar detalles desconocidos”.
El periodista también puso el foco en el hotel elegido por Susana y en el dinero que implicaría alojarse allí durante un período tan prolongado. “Susana está alojada en el hotel Palace y va a pagar 40 mil euros por alojarse un mes ahí. Todo el mundo que quiera verla la puede ver ahí. No puede estar más de un mes en ese hotel y en esa suite. Es lo máximo que pueden alojar ahí”, agregó Antolín en diálogo con el conductor.
En ese contexto, volvió a insistir en que la estadía extensa está directamente relacionada con los tratamientos que planea realizarse. “Necesita quedarse todos estos días que te cuento por los retoques estéticos que te cuento. Va a hacerse un lifting y se va a poner botox. Nada de canje con el hotel y va a pagar eso. Tiene una suite espectacular. Y el restaurant donde fue con Darín se llama Ancho y es económico, nada costoso te cuento”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas.
Sobre el cierre, el cronista sumó un dato más que llamó la atención, vinculado a la forma en que se gestionarían los procedimientos estéticos. “Estos retoques estéticos serán de canje te puedo decir y lo bueno es que España es el paraíso de los retoques estéticos. No va a pagar por esto. Se hará varias cosas más de las que te cuento”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario