Revelaron los motivos de la separación de Flor Torrente y Guido Iannaccio

“Primero quiero contarte que la separación tiene por lo menos tres semanas y no fue de un momento a otro, ahora te voy a dar los motivos que tienen que ver sobretodo con un desgaste natural de varios años”, dijo el periodista.

FLOR TORRENTE

El conductor dijo que primero le hablaron de un "impasse" pero "luego con el correr de los días me confirmó evidentemente la separación y hay algunos motivos para mencionar”.

“La última vez que se los vio juntos fue en el casamiento de Oriana Sabatini y Dybala pero en la semana posterior a la boda habrían decidido distanciarse. No hay terceros en discordia ni nada fuerte. A mí me hablan de tiempos distintos en sus vidas y que no congeniaban últimamente”, dijo el periodista.

Luego explicó: “La decisión de separarse la tomó ella. Y déjenme decirles que esto para mi por la información que tengo es definitivo, digo esto porque he leído a fans de la pareja ilusionarse con alguna reconciliación pero hoy por hoy no hay ninguna posibilidad”.