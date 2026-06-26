Ricardo Arjona rompe récord en Argentina: 20 shows y una producción sin precedentes

En total, el paso del músico por Argentina supera los 280.000 tickets vendidos, reflejando una demanda sostenida desde el anuncio de la gira y una conexión de larga data con el público local.

Una producción de escala internacional

Detrás de cada función se despliega una operación de gran magnitud. Más de 300 personas trabajan diariamente en la producción de la residencia, mientras 20 camiones trasladan la estructura completa del espectáculo.

La puesta incluye más de 300 metros de pantallas LED, 400 artefactos de iluminación, 30 cabezales láser, 40 máquinas de humo y 40 máquinas de confeti, además de un equipo de más de 150 técnicos locales encargados del montaje y la ejecución de cada show.

El resultado es una experiencia visual y sonora de alto impacto que transforma cada noche el Movistar Arena y posiciona al espectáculo como una de las producciones más ambiciosas realizadas en el país.

Una relación de más de tres décadas con Argentina

El vínculo entre Ricardo Arjona y el público argentino comenzó en 1994 y, desde entonces, no dejó de crecer. A lo largo de más de 30 años, el artista agotó funciones en escenarios icónicos como el Luna Park, GEBA, Boca Juniors y Vélez Sarsfield, además de su anterior residencia en el Movistar Arena en 2022.

Ahora, con esta nueva serie de 20 shows en 2026, el músico vuelve a confirmar una de las relaciones más sólidas entre un artista internacional y la Argentina.