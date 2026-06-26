Ricardo Arjona rompe récord en Argentina: 20 shows y una producción sin precedentes
El artista guatemalteco ya agotó 14 funciones y solo quedan las últimas localidades para sus shows del 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio de 2026.
La histórica residencia de Ricardo Arjona en el Movistar Arena entra en su etapa final de venta: quedan los últimos tickets disponibles para ser parte de una de las series de conciertos más importantes del año en Argentina.
Con 14 funciones completamente agotadas, el artista guatemalteco encara la recta final de una seguidilla que totaliza 20 presentaciones en el estadio de Villa Crespo. Las fechas restantes corresponden al 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio de 2026, y son las últimas oportunidades para acceder a uno de los shows más demandados del circuito internacional.
Las entradas se encuentran a la venta a través del sitio oficial del Movistar Arena.
Un récord sin precedentes en el Movistar Arena
La magnitud del fenómeno ya quedó marcada en la historia del recinto: Arjona se convierte en el único artista en realizar 20 shows en el Movistar Arena, consolidando una marca inédita en la plaza porteña.
En total, el paso del músico por Argentina supera los 280.000 tickets vendidos, reflejando una demanda sostenida desde el anuncio de la gira y una conexión de larga data con el público local.
Una producción de escala internacional
Detrás de cada función se despliega una operación de gran magnitud. Más de 300 personas trabajan diariamente en la producción de la residencia, mientras 20 camiones trasladan la estructura completa del espectáculo.
La puesta incluye más de 300 metros de pantallas LED, 400 artefactos de iluminación, 30 cabezales láser, 40 máquinas de humo y 40 máquinas de confeti, además de un equipo de más de 150 técnicos locales encargados del montaje y la ejecución de cada show.
El resultado es una experiencia visual y sonora de alto impacto que transforma cada noche el Movistar Arena y posiciona al espectáculo como una de las producciones más ambiciosas realizadas en el país.
Una relación de más de tres décadas con Argentina
El vínculo entre Ricardo Arjona y el público argentino comenzó en 1994 y, desde entonces, no dejó de crecer. A lo largo de más de 30 años, el artista agotó funciones en escenarios icónicos como el Luna Park, GEBA, Boca Juniors y Vélez Sarsfield, además de su anterior residencia en el Movistar Arena en 2022.
Ahora, con esta nueva serie de 20 shows en 2026, el músico vuelve a confirmar una de las relaciones más sólidas entre un artista internacional y la Argentina.
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