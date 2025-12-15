Ricardo Montaner agregó una nueva fecha en el Movistar Arena por entradas agotadas

Para acompañar el anuncio de su gira, Ricardo Montaner ha lanzado un nuevo single titulado “El Último Regreso”, una canción inédita que también le da nombre a su tour. El tema es descrito como una emotiva historia sobre la persistencia del amor, incluso cuando parece inminente su final.

“El Último Regreso” no es simplemente una serie de conciertos, sino un esperadísimo reencuentro. Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio y una extensa lista de éxitos que han marcado a generaciones, Ricardo Montaner se consolida como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su legado artístico se caracteriza por letras de gran profundidad y una interpretación cargada de emoción que ha trascendido fronteras.

Sus reconocimientos son notables e imparables. Montaner posee decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro por las millonarias ventas de sus álbumes. Ha recibido numerosas Gaviota de Oro y Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, además de la Antorcha de Plata y Antorcha de Oro. Entre sus logros recientes se cuenta un Latin Grammy en 2021 por "Mejor Canción Tropical" con “Dios Así Lo Quiso” (grabada junto a Juan Luis Guerra). En febrero de 2022, recibió un Premio Lo Nuestro a “Canción Pop del Año” por el éxito “Amén” (lanzado con sus hijos Mau y Ricky, Evaluna, y Camilo). En 2016, fue honrado con el Latin Grammy a la Excelencia Musical por su contribución al acervo latinoamericano.

Nombrado “Cantante del Año” por la revista Billboard y considerado múltiples veces como el mejor artista en Venezuela, en 2007 recibió el Premio a la Esperanza de los Premios Billboard, la máxima distinción del evento. Más recientemente, en 2024, fue reconocido con el galardón "Latin American Music Awards Legacy" por su extraordinario legado y el impacto duradero en la industria, consolidando su estatus como ícono del pop romántico en español.