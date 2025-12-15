Ricardo Montaner agregó una nueva fecha en el Movistar Arena por entradas agotadas
El cantante vuelve a realizar shows en el país y ya tiene tres fechas para febrero del 2026. La tercera agregada recientemente. Los detalles.
Debido a la abrumadora demanda y las entradas agotadas para los dos primeros conciertos de su esperada gira de retorno, Ricardo Montaner ha sumado una tercera fecha a su “El Último Regreso World Tour 2026”. El nuevo show se llevará a cabo el próximo 27 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires, sumándose a las funciones ya confirmadas.
Según lo informado por la productora del cantante, la preventa exclusiva para clientes de Banco Ciudad estará disponible a partir del martes 16 de diciembre a las 16 horas, a través de movistararena.com.ar. Esta preventa tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar el stock disponible. Finalizada esta etapa, comenzará la Venta General. Se ofrecerá, además, la opción de adquirir entradas en 6 cuotas sin interés con Banco Ciudad.
Luego de varios años de ausencia de los escenarios, una de las voces más significativas de la música en español regresa con una gira mundial que se presenta como una profunda "declaración de amor". El “El Último Regreso World Tour 2026” está destinado a encender escenarios en todo el planeta.
Por primera vez en sus más de cuarenta años de carrera, Montaner había detenido la constante vorágine para tomar un respiro, "mirar hacia sus adentros" y recargar energías. Pero la pausa ha concluido: el artista regresa con un "hambre de cariño" que solo puede ser saciado por el aplauso de sus millones de seguidores. Este tour es concebido no solo como un regreso, sino como una "renovación de votos", transformando cuatro décadas de historia musical en un espectáculo que celebra su legado y la profunda conexión que mantiene con su público.
La gira dará su puntapié inicial el 21 de febrero en Argentina, con tres shows confirmados en el Movistar Arena de Buenos Aires. Continuará el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1° de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba. Luego, el tour seguirá por Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos y República Dominicana, antes de dirigirse a Europa, con presentaciones en España, Francia e Italia, entre otros países.
Para acompañar el anuncio de su gira, Ricardo Montaner ha lanzado un nuevo single titulado “El Último Regreso”, una canción inédita que también le da nombre a su tour. El tema es descrito como una emotiva historia sobre la persistencia del amor, incluso cuando parece inminente su final.
“El Último Regreso” no es simplemente una serie de conciertos, sino un esperadísimo reencuentro. Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio y una extensa lista de éxitos que han marcado a generaciones, Ricardo Montaner se consolida como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su legado artístico se caracteriza por letras de gran profundidad y una interpretación cargada de emoción que ha trascendido fronteras.
Sus reconocimientos son notables e imparables. Montaner posee decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro por las millonarias ventas de sus álbumes. Ha recibido numerosas Gaviota de Oro y Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, además de la Antorcha de Plata y Antorcha de Oro. Entre sus logros recientes se cuenta un Latin Grammy en 2021 por "Mejor Canción Tropical" con “Dios Así Lo Quiso” (grabada junto a Juan Luis Guerra). En febrero de 2022, recibió un Premio Lo Nuestro a “Canción Pop del Año” por el éxito “Amén” (lanzado con sus hijos Mau y Ricky, Evaluna, y Camilo). En 2016, fue honrado con el Latin Grammy a la Excelencia Musical por su contribución al acervo latinoamericano.
Nombrado “Cantante del Año” por la revista Billboard y considerado múltiples veces como el mejor artista en Venezuela, en 2007 recibió el Premio a la Esperanza de los Premios Billboard, la máxima distinción del evento. Más recientemente, en 2024, fue reconocido con el galardón "Latin American Music Awards Legacy" por su extraordinario legado y el impacto duradero en la industria, consolidando su estatus como ícono del pop romántico en español.
