Robert De Niro habló sobre cómo es volver a ser padre a los 80 años

Qué dijo Robert De Niro sobre ser padre a los 80 años

robert de niro

“Es estupendo. Todo lo que me consume o preocupa desaparece cuando la miro. Es maravilloso”, comenzó diciendo De Niro ante AAPP The Magazine para revelar cómo es su experiencia como padre a su edad. Luego, agregó: “Ella tiene una manera tan dulce de mirarte” y también destacó: “mi hija Helen también tenía eso, simplemente te miran y asimilan. Así que no sé qué pasará más adelante, cuando sea mayor, pero está pensando, lo observa todo y mira. Es muy interesante. Quiero estar por aquí todo el tiempo que pueda para disfrutarlo, disfrutar de ella”.

Asimismo, el año pasado, Robert brindó una entrevista para Rolling Stone donde confesó que "el trabajo es pesado", pero que está ahí para apoyar a su novia, aunque "ella hace el trabajo". Además, también especificó que quiere que su hija hable dos idiomas: “Es medio china. Quiero intentar enseñarle chino y mostrarle canciones infantiles en inglés y chino”.