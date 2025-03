Robert Pattinson es brillante en "Mickey 17", pero la película cae en lo básico y absurdo

Qué difícil cuando una película me genera sentimientos encontrados, porque nunca termino de definir si está buena o, hablando en criollo, es malísima. Aún así, el cine de Bong Joon-Ho, quien regresa a la pantalla grande después de un camino recorrido con "Snowpiercer" y "Okja" y a cinco años de haber ganado su merecido Oscar con "Parasite", siempre me pareció fascinante y creo que "Mickey 17", su nuevo film, no entra en el último adjetivo calificativo. Sino que la sorpresa está en que esta cinta es una sátira básica y que recae en lugares comunes, lo cual me sorprendió porque, de toda la historia, solamente puedo destacar a Robert Pattinson.