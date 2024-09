Roberto García Moritán le respondió a Pampita tras la filtración de los chats

En tanto, luego de tanto silencio y enfurecer con los móviles que la esperaban en la puerta de su casa, fue la conductora quien decidió salir a hablar. En ese sentido, en su cuenta de Instagram, se mostró molesta por el comentario de "hace un tiempo" de Moritán y escribió: ""Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha". Después de esto, mostró todos y cada uno de los chats sin filtro.

Por su parte, al ver dicho comentario, el político volvió a recurrir a su cuenta de X para hacerle frente a los comentarios de su ex. "Estimados, estamos alineados con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24. ¡Buen sábado en familia!", lanzó sin tapujos.

image.png

En cuanto a Pampita, ella por el momento no volvió a hablar al respecto. Lo único, más allá de las capturas, es que solicitó privacidad y respeto, en especial para sus hijos, quienes se enfrentan todos los días a los comentarios en línea.