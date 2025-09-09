Rodrigo de la Serna estrena "Los sin nombre" en Disney+: tráiler y de qué se trata
Este próximo 10 de septiembre llega "Los sin nombre", una nueva producción protagonizada por De la Serna. Todo lo que tenes que saber.
Disney+ anunció el estreno del thriller psicológico "Los sin nombre", protagonizado por el icónico actor argentino Rodrigo de la Serna, el cual estrena el próximo 10 de septiembre en la plataforma con todos sus episodios. La serie, que combina elementos de drama y sobrenaturales, consta de seis capítulos y es una adaptación de la novela homónima del autor británico Ramsey Campbell.
La serie sigue la historia de Claudia (Miren Ibarguren), una madre que, años después de la trágica desaparición de su hija Ángela, recibe una llamada que reaviva su esperanza. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!", es la frase que la motiva a recurrir a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que investigó el caso, y a Laura (Milena Smit), una joven a la que Ángela, quien tenía un extraño don, salvó la vida antes de desaparecer. Juntos, se embarcan en una búsqueda que los lleva a un camino lleno de misterios y a una verdad aterradora.
Un elenco de lujo y un equipo creativo de renombre forman la nueva serie de Disney+
Además de los protagonistas como De la Serna, el elenco principal de "Los sin nombre" se completa con nombres como Daniel Pérez Prada, Susi Sánchez, Pablo Derqui, Bastien Ughetto, Valentina Gaya-Alicia Bravo, Ana Torrent, Elvira Mínguez, Eva Santolaria, José Manuel Poga y Francesc Garrido.
La serie fue creada y dirigida por Pau Freixas, quien co-creó la historia junto a Pol Cortecans, el escritor del guion. "Los sin nombre" es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Filmax. La crítica ha destacado el trabajo actoral y el ritmo de la serie, que profundiza en los personajes sin perder la intriga, ofreciendo una reinterpretación única del clásico del terror así como el impresionante trabajo de Rodrigo.
Tráiler oficial de "Los sin nombre" antes de su lanzamiento en Disney+
