Rodrigo de la Serna estrena "Los sin nombre" en Disney+: tráiler y de qué se trata

La serie sigue la historia de Claudia (Miren Ibarguren), una madre que, años después de la trágica desaparición de su hija Ángela, recibe una llamada que reaviva su esperanza. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!", es la frase que la motiva a recurrir a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que investigó el caso, y a Laura (Milena Smit), una joven a la que Ángela, quien tenía un extraño don, salvó la vida antes de desaparecer. Juntos, se embarcan en una búsqueda que los lleva a un camino lleno de misterios y a una verdad aterradora.