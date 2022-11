Rodrigo De Paul estaría celoso del nuevo novio de Camila Homs

Siguiendo con su información, la instagramer afirmó: “Lo que me llega del entorno es eso. No me llama la atención porque cuando estás bien está todo ok pero cuando estás mal empezas a mirar otras cosas, a mí me cuentan eso, que desde que está en crisis (con Tini) estaría como más celoso de Camila por su relación con Charly”.

“Parecería ser que Camila y Charly tuvieron un cortocircuito y tengo una persona muy querida por mí que estuvo en ese casamiento y me dijo que ella estuvo sola, nadie se le acercó y no hizo nada en toda la noche”, agregó Pochi.

de paul camila homs

“Si hubiera estado a los besos, por más que no haya fotos, hay alguien que viene y lo cuenta. Ellos ellos siguen juntos y ahora están en Mendoza, creo que fue el cumpleaños del papá de Camila y lo festejaron allá”, dijo Pochi y se atajó por difundir rumores: “Hay gente que me critica por lo que digo pero lo que cuento es la información que a mí me llega”.

En diálogo con Juan Etchegoyen agregó: “Lo que me dicen a mí es que ella está ilusionada con volver con De Paul, y no estaría mal, y de él me dicen que está celoso por Charly”.