Romina Manguel amenaza con demandar a Elba Marcovecchio

En una entrevista reciente, Manguel expresó su malestar y anunció que tomará medidas legales contra Marcovecchio si no recibe una disculpa formal. La periodista dejó claro que no permitirá que se haga afirmaciones infundadas sobre su vida privada. En diálogo con Puro Show, Romina declaró: “Voy a hacer lo que creo que debo hacer. No se puede decir cualquier cosa. Y si algo nos enseñó Lanata, algo que él mismo dejó claro antes de su muerte, es que no se pueden lanzar acusaciones sin fundamentos".