Conmoción en Hollywood: murió Peter Medak, reconocido director que marcó una época con una película de terror

A los 13 años le prohibieron asistir al colegio, una experiencia que marcó su manera de observar el mundo. "Me volví un observador, mirando a través de esa increíble cerradura de nuestro apartamento", expresó al recordar su adolescencia.

En 1956, cuando tenía 18 años, abandonó Hungría durante el levantamiento contra el régimen comunista y se instaló en Inglaterra. Allí comenzó su camino profesional como aprendiz en Associated British-Pathé y luego trabajó en reconocidos estudios cinematográficos como Elstree, Pinewood y Shepperton.

Sus primeros pasos en la industria incluyeron tareas como asistente de dirección en The Great Armored Car Swindle (1961) y The Phantom of the Opera (1962). En 1963 se trasladó a Los Ángeles después de recibir una propuesta de MCA Universal para dirigir producciones televisivas.

Su debut como director de largometrajes llegó en 1967 con Negatives, protagonizada por Glenda Jackson. Más adelante, en 1972, presentó A Day in the Death of Joe Egg y La clase dirigente, película protagonizada por Peter O'Toole que se convirtió en uno de los títulos destacados de su filmografía.

Entre sus otros trabajos cinematográficos sobresalen Los Krays y Romeo Is Bleeding, además de la emblemática Al final de la escalera, que consolidó su lugar dentro del cine de terror.

En el plano personal, Medak estuvo casado con Katherine La Kermance, la actriz Carolyn Seymour y la soprano Julia Migenes, además de haber mantenido una relación con Christine Wagner. Le sobreviven sus cuatro hijos, Christopher, Joshua, Karen y Cornelia, y sus cinco nietos.

Tras conocerse la noticia, el actor Malcolm McDowell, quien había trabajado con él al comienzo de su carrera, le dedicó unas palabras en redes sociales: "Uno de mis amigos más antiguos y queridos, Peter Medak, nos dejó. Me dio un papel en 'Figures in a Landscape' al comienzo de mi carrera. Era un director encantador".