Conmoción en Hollywood: murió Peter Medak, reconocido director que marcó una época con una película de terror
Tenía 88 años y una extensa trayectoria en cine y televisión. También estuvo detrás de capítulos de algunas de las series más exitosas de los últimos años.
El mundo del cine atraviesa un momento de tristeza tras conocerse la muerte de Peter Medak, el reconocido director húngaro-británico que conquistó a los amantes del terror con Al final de la escalera. El realizador falleció el martes 27 de octubre en Los Ángeles, a los 88 años, según confirmó su familia. Hasta el momento, no trascendieron las causas de su muerte.
Aunque su nombre quedó especialmente asociado a una de las películas de terror más recordadas de los años 80, Medak desarrolló una carrera mucho más amplia. A lo largo de seis décadas de trabajo, dirigió 27 largometrajes y 59 episodios televisivos, además de participar en videoclips y producciones de ópera.
Su recorrido también incluyó algunas de las ficciones más reconocidas de la pantalla chica, como Breaking Bad, The Wire, Carnivàle y Hannibal. Entre sus trabajos más recordados se encuentra el episodio "Peekaboo" de la serie protagonizada por Bryan Cranston, además de "Œuf", de la ficción encabezada por Mads Mikkelsen.
De Hungría a Hollywood
Peter Medak nació el 23 de diciembre de 1937 en Budapest, Hungría. Su infancia estuvo atravesada por momentos difíciles: durante la Segunda Guerra Mundial, su familia judía debió esconderse y, años después, con la llegada del régimen comunista, su padre fue encarcelado.
"Mi padre era un supuesto capitalista. Lo encerraron en prisión durante años", recordó el cineasta al hablar de aquella etapa de su vida. También contó que su madre trabajaba en una fábrica de plásticos y que su hermano murió durante esos años.
A los 13 años le prohibieron asistir al colegio, una experiencia que marcó su manera de observar el mundo. "Me volví un observador, mirando a través de esa increíble cerradura de nuestro apartamento", expresó al recordar su adolescencia.
En 1956, cuando tenía 18 años, abandonó Hungría durante el levantamiento contra el régimen comunista y se instaló en Inglaterra. Allí comenzó su camino profesional como aprendiz en Associated British-Pathé y luego trabajó en reconocidos estudios cinematográficos como Elstree, Pinewood y Shepperton.
Sus primeros pasos en la industria incluyeron tareas como asistente de dirección en The Great Armored Car Swindle (1961) y The Phantom of the Opera (1962). En 1963 se trasladó a Los Ángeles después de recibir una propuesta de MCA Universal para dirigir producciones televisivas.
Su debut como director de largometrajes llegó en 1967 con Negatives, protagonizada por Glenda Jackson. Más adelante, en 1972, presentó A Day in the Death of Joe Egg y La clase dirigente, película protagonizada por Peter O'Toole que se convirtió en uno de los títulos destacados de su filmografía.
Entre sus otros trabajos cinematográficos sobresalen Los Krays y Romeo Is Bleeding, además de la emblemática Al final de la escalera, que consolidó su lugar dentro del cine de terror.
En el plano personal, Medak estuvo casado con Katherine La Kermance, la actriz Carolyn Seymour y la soprano Julia Migenes, además de haber mantenido una relación con Christine Wagner. Le sobreviven sus cuatro hijos, Christopher, Joshua, Karen y Cornelia, y sus cinco nietos.
Tras conocerse la noticia, el actor Malcolm McDowell, quien había trabajado con él al comienzo de su carrera, le dedicó unas palabras en redes sociales: "Uno de mis amigos más antiguos y queridos, Peter Medak, nos dejó. Me dio un papel en 'Figures in a Landscape' al comienzo de mi carrera. Era un director encantador".
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