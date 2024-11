Sabrina Rojas, categórica tras ser vinculada a Darío Benedetto: "Jamás saldría con un casado"

Qué dijo Sabrina Rojas sobre los rumores con Benedetto

Desde LAM fueron a buscar a la modelo para ahondar en la versión que indica un incipiente romance entre ella y el futbolista: “¿Qué hay de cierto en la noche de furor y besos con Pipa Benedetto?”. A esta pregunta, la actriz respondió tajante: “Nada, no es cierto. Salí ese día, lo vi a Pipa, nos saludamos”.

Luego, el periodista le recordó que el futbolista estaba casado en ese momento, lo que llevó a Rojas a aclarar: “A mí no me metan en líos, no tengo nada que ver. Jamás saldría con un casado, nunca en mi vida. Lo quiero dejar claro: no saldría nunca con un casado, es lo único que me importa aclarar”.

sabrina rojas sobre benedetto.mp4

Sabrina Rojas aclaró lo que realmente ocurrió con Darío Benedetto, desmintiendo los rumores de una supuesta relación. “Charlé dos minutos porque le pedí un video para mi hijo, que es fanático de Boca. Fue re buena onda. No voy a hablar porque vengo de una...”, señaló, dejando entrever su referencia a la polémica con Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Antes de despedirse y comenzar su programa Pasó en América (América TV), Rojas cerró con un contundente mensaje: “En todo el año, lo que fue real no se supo. ¿Qué pensás? ¿que este cuerpo está solo? Igual, nada que valga la pena. No estuve mucho tiempo”.

Quién es Darío Benedetto

Darío Ismael Benedetto, conocido como Pipa Benedetto, es un futbolista argentino, nacido el 17 de mayo de 1990 en La Perla, Argentina. Se destaca como delantero y es conocido por su capacidad goleadora y su estilo de juego aguerrido.

Benedetto comenzó su carrera profesional en Arsenal Sarandí, un club de la Primera División de Argentina, antes de dar el salto a equipos más grandes del país y del extranjero. A lo largo de su carrera, jugó en varios equipos de Argentina, México y Europa, pero su mayor éxito lo alcanzó en Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de Argentina, donde se destacó como una de las figuras más queridas por la hinchada.

benedetto.jpg

En Boca, Benedetto vivió una de sus etapas más fructíferas, siendo parte del equipo que ganó varios títulos nacionales e internacionales, incluido la Copa Argentina y la Superliga Argentina. Su gran capacidad para convertir goles lo convirtió en una pieza clave en el ataque del club.

Además de su paso por Boca, jugó en América de México y también tuvo una breve experiencia en el fútbol europeo, específicamente en Olympique de Marsella de Francia, antes de regresar a Argentina. A lo largo de su carrera, Benedetto se ha ganado el reconocimiento por su profesionalismo y su habilidad para marcar goles decisivos, siendo uno de los referentes en los equipos en los que jugó.