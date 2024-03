Sabrina Rojas respondió a la acusación de Flor Vigna por su separación de Luciano Castro

En una reciente entrevista con "Socios del Espectáculo", Flor Vigna confirmó lo que era un secreto a voces: Sabrina Rojas influyó en su separación de Luciano Castro. Según afirmó la actual cantante, la ex esposa del actor tuvo malas actitudes, las cuales no lograron solucionar y derivaron en la separación entre ella y su ahora ex novio.