Santiago Bilinkis, tecnólogo: "No vuelvas a mirar el concierto en tu celular"
El especialista Santiago Bilinkis se unió a la propuesta de Soda Stereo para explicar por qué es fundamental no grabar el show Ecos en el Arena de Buenos Aires.
El estreno de Ecos trajo consigo una propuesta disruptiva: disfrutar de Soda Stereo sin la interferencia de las pantallas. El tecnólogo y divulgador Santiago Bilinkis explicó que, cuando grabamos con el celular, el cerebro delega la formación del recuerdo al dispositivo, lo que genera que retengamos menos información emocional de la experiencia vivida.
Esta decisión de la producción busca que el público se sumerja por completo en la tecnología de vanguardia del espectáculo. Según Bilinkis, los recuerdos más potentes no se graban con lentes ópticos, sino con la intensidad del momento. El objetivo es que la conexión entre Charly Alberti, Zeta Bosio y el recuerdo de Gustavo Cerati sea directa y sin filtros digitales.
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El "acuerdo silencioso" de nuestro cerebro
Contrario a lo que solemos creer, documentar compulsivamente un evento no ayuda a inmortalizarlo en nuestra mente. Según explicó el especialista, la ciencia afirma que sucede exactamente lo contrario:
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Delegación digital: Cuando sacamos una foto o filmamos, el cerebro hace una especie de "acuerdo silencioso" con el teléfono.
Falsa tranquilidad: Es como si nuestra mente dijera: "Listo, ya está guardado ahí, no hace falta que lo guarde yo".
El costo real: Como consecuencia directa de este mecanismo, terminamos recordando menos el momento.
La emoción como verdadera memoria
Bilinkis fue categórico al afirmar que lo que el público presenciará al ver a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio juntos nuevamente será irreproducible en cualquier pantalla. "Los recuerdos más fuertes no se graban con la cámara, se graban con emoción", aseguró.
El tecnólogo describió a la perfección la atmósfera inmersiva de Ecos: "Cuando mirás alrededor y ves a miles de personas cantando lo mismo que vos, cuando cerrás los ojos y la música te atraviesa, ahí el cerebro dice: 'Esto es importante, guardalo', y ese recuerdo se queda con vos para siempre".
Con el paso de los años, es probable que nadie vuelva a revisar las grabaciones guardadas en la galería de imágenes. En cambio, lo que perdurará será el instante exacto en que empezó el show, la piel de gallina, la energía del estadio y el abrazo compartido.
La propuesta para los asistentes
Para quienes tienen sus entradas listas, Bilinkis dejó una recomendación clara para equilibrar el deseo de registrar el momento con la necesidad de experimentar Ecos en el Arena de Buenos Aires.
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El registro inicial: Sacarse una sola foto al llegar al estadio (en el campo o la platea) a modo de testimonio personal del "yo estuve acá".
Desconexión total: Inmediatamente después, guardar el teléfono. "Este momento no es para filmarlo, es para vivirlo. Para que cuando termine, no te lleves un video, te lleves un recuerdo imposible de borrar", enfatizó.
Pacto de silencio: Finalmente, pidió no "spoilear" el show en las redes. El objetivo es permitir que quienes aún no lo vieron lo descubran "como se descubren las mejores cosas: viviéndolas".
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