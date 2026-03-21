Santiago Bilinkis, tecnólogo: "No vuelvas a mirar el concierto en tu celular"

El tecnólogo describió a la perfección la atmósfera inmersiva de Ecos: "Cuando mirás alrededor y ves a miles de personas cantando lo mismo que vos, cuando cerrás los ojos y la música te atraviesa, ahí el cerebro dice: 'Esto es importante, guardalo', y ese recuerdo se queda con vos para siempre".

Con el paso de los años, es probable que nadie vuelva a revisar las grabaciones guardadas en la galería de imágenes. En cambio, lo que perdurará será el instante exacto en que empezó el show, la piel de gallina, la energía del estadio y el abrazo compartido.

La propuesta para los asistentes

Para quienes tienen sus entradas listas, Bilinkis dejó una recomendación clara para equilibrar el deseo de registrar el momento con la necesidad de experimentar Ecos en el Arena de Buenos Aires.