Se dio a conocer el line up del Cosquín Rock 2026: sorpresa por la participación de Abel Pintos

También llegarán a Córdoba el dúo suizo-latinoamericano Hermanos Gutiérrez, con su propuesta instrumental de folk y country, y desde Colombia, el fenómeno pop-folk Morat, que suma millones de oyentes en plataformas digitales.

El regreso de leyendas nacionales

La edición número 26 también será el escenario del regreso de leyendas argentinas como Fito Páez, que volverá a Cosquín tras su inolvidable show en 2023, y bandas como Divididos, Babasónicos, Ciro y los Persas, La Vela Puerca, Las Pelotas y Las Pastillas del Abuelo.

Además, se suman propuestas que atraviesan distintas generaciones como Dillom, Airbag (luego de agotar tres estadios River), Marilina Bertoldi, Lali con su versión más rockera, Cruzando el Charco, Turf, Los Caligaris y el regreso de Viejas Locas, en un show que promete emocionar a sus fanáticos.