Se filtraron rumores de separación en el espectáculo: el fuerte enojo de una famosa conductora con la prensa
La conductora fue abordada por un cronista y no ocultó su fastidio al desmentir la información que comenzó a circular en distintos programas de espectáculos.
Julieta Prandi salió al cruce de las versiones que aseguraban una supuesta separación y manifestó su malestar por tener que responder, una vez más, a especulaciones sobre su vida privada.
Los rumores se instalaron rápidamente en redes sociales y portales, donde se hablaba de una crisis en la pareja luego de seis años de relación. Sin embargo, la modelo fue contundente y aseguró que las versiones no tenían ningún fundamento.
Según explicó, las especulaciones comenzaron mientras compartía una cena junto a Emanuel Ortega. "Ayer estábamos cenando, me empezó a explotar el teléfono", contó al recordar cómo se enteró de los rumores que ya circulaban en distintos medios.
Además, cuestionó que constantemente se analicen sus movimientos en redes sociales para sacar conclusiones sobre su vida sentimental. "Me molesta, y me molesta dar explicaciones", expresó con firmeza, dejando en claro que no considera necesario justificar a quién sigue o deja de seguir en sus cuentas personales.
La conductora también recordó que no es la primera vez que debe salir a desmentir noticias vinculadas con su vida privada y lamentó que muchas veces las versiones se difundan antes de ser verificadas.
Para terminar con cualquier especulación, Prandi fue categórica sobre su presente sentimental: aseguró que continúa en pareja con Emanuel Ortega y explicó que incluso él la había acompañado poco antes de la entrevista. De esa manera buscó cerrar definitivamente la polémica.
Cómo se dieron los rumores de separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Las versiones comenzaron durante una emisión de LAM, cuando la periodista Pilar Smith aseguró que Julieta Prandi y Emanuel Ortega habrían decidido poner fin a su relación tras seis años juntos. La información rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales y distintos sitios especializados en espectáculos.
Sin embargo, mientras el programa seguía al aire, la propia Julieta Prandi se comunicó con la producción para negar la noticia. Fue la misma Pilar Smith quien leyó el mensaje en vivo y confirmó que la conductora le había aclarado que, en ese mismo momento, se encontraba abrazada junto a Emanuel Ortega.
Posteriormente, Prandi también habló con otros medios para reforzar el desmentido. Consultada sobre una posible separación, respondió con un rotundo "No" y explicó que ambos estaban compartiendo una cena en su casa, descartando cualquier tipo de crisis.
Además, aprovechó para negar otra versión que la vinculaba nuevamente con Guido Sardelli, guitarrista de Airbag. La conductora recordó que aquella relación quedó en el pasado y aseguró que las versiones difundidas actualmente carecen de sustento.
Con estas declaraciones, Julieta Prandi dejó en claro que continúa su relación con Emanuel Ortega y manifestó su enojo por la difusión de rumores que, según afirmó, no tienen ningún respaldo.
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