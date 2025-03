Se supo quién fue el tercer hombre con el que Wanda Nara le habría sido infiel a Mauro Icardi

En Argentina, el adulterio fue borrada del código penal argentina hace unos años, pero en Italia y Turquía permanecen intactas por lo que futbolista apuntó contra la mamá de sus hijas presentando las pruebas sobre sus romances extramatrimoniales con Keita Baldé y L-Gante, ocurridos tras el affaire con la China Suárez.

A pesar de toda esta situación, el periodista Gustavo Méndez contó en un vivo de Instagram que Icardi presentó las pruebas de un tercer romance de Wanda previo al incidente con la China. “Hay un tercer amante del mundo del fútbol y Mauro presentó pruebas de que ese tercer adulterio habría sucedido previo a octubre de 2021″, planteó.

“Me dijeron que su nombre empieza con la letra F”, agregó Méndez, que este miércoles dio más datos al respecto. “Federico Fazio jugó en la Roma de Italia en la misma época que Icardi jugaba en el Inter”, escribió en una story y confirmó la identidad del tercer supuesto amante de Wanda Nara, según le confirmó al porta Ciudad Magazine.

Se termina el verano y la novela en tiempo real de Wanda Nara y sus dos maridos -bueno, de su marido legal y de su todavía pareja- empieza su etapa de definiciones: mientras pareciera que volvió a enfriarse la relación con L-Gante la rubia se dispone a resolver su divorcio con Mauro Icardi, y para eso aplicó una estrategia legal que le permita traer el juicio a la Argentina.

En la actualidad se supone que el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara se resuelva en Italia, pero Yanina Latorre aseguró este lunes que la rubia "no viaja a Milán" aunque tiene una audiencia este mismísimo martes.

"Wanda no viaja a Milán. La audiencia del divorcio es mañana. Se mandó una jugada para no ir y pedir el cambio de jurisdicción, que no creo que le salga bien", explicó Yanina Latorre en sus historias de Instagram sobre el plan que probablemente haya sido implementado por el abogado de la rubia, Nicolás Payarolla, y su equipo.

Por su parte, "Mauro viaja esta tarde. Va en avión privado, obvio", agregó Latorre antes de deslizar un detalle de su entorno: "lleva a la nipona, al peluquero y a una persona más", cuya identidad todavía no reveló.

"Lo que lo están esquilmando no tiene nombre", aseguró Latorre con la información que recopiló hasta la fecha.

Mientras tanto, la estrategia de Wanda Nara tendría que ver con uno de sus hijos, quizás el mismo que sufrió violencia de parte de Mauro Icardi, como consta en la denuncia penal que la rubia y su exmarido, Maxi López, presentaron contra el futbolista del Galatasaray de Turquía.

"Pidió cambio de jurisdicción del divorcio... una locura total", comentó Latorre en televisión antes de deslizar que "parece que no quiere viajar porque arrancaría la terapia de su hijo, y tienen que estar presentes los padres... ella acá y Maxi López vía zoom".