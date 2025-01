Se vende la mansión de Jorge Lanata en Punta del Este: su precio y el futbolista que la quiere

La mansión, comercializada por la inmobiliaria Covello Propiedades, está en el mercado con un precio de U$S 2.900.000,aunque también se aceptan propuestas para su alquiler durante el resto de la temporada de verano. Durante enero, estuvo disponible para alquiler temporal, con precios de U$S 50.000 por el mes completo, o en quincenas por U$S 30.000 y U$S 20.000respectivamente.