Se vienen cambios fuertes: Telefe define a sus figuras clave para el 2026
El canal de las tres pelotas ya proyecta grandes cambios en su grilla y estructura financiera.
Con la llegada de Gustavo Scaglione a la conducción del canal, Telefe ya empezó a delinear cómo será su programación para 2026, un año que promete modificaciones profundas en la emisora. Según informó Juan Etchegoyen, “será el primer año de los nuevos dueños de la emisora y habrá cambios fuertes”, lo que anticipa un replanteo general tanto en contenidos como en la gestión de talentos.
Por el momento, lo único que está confirmado es que en febrero se estrenará Gran Hermano: Generación Dorada, que estará al frente de Santiago del Moro, pero detrás de escena se avecina “una fuerte reestructuración financiera” que afectará a varias áreas del canal.
En paralelo, Etchegoyen detalló que Susana Giménez “ya no cobra un sueldo y no tiene como en otros tiempos un productor ejecutivo esperando su regreso”, lo que marca un quiebre con la forma en que históricamente Telefe gestionaba sus figuras más icónicas.
“Desde que tomaron las riendas los nuevos dueños, y me atrevería a decir que ya hacía algunos meses antes, el conductor que no trabaja no cobra y esto que te digo me lo confirman dos presentadores de la emisora. Por ejemplo, Marley co-produce y él mismo tuvo que salir a vender publicidad y canjes para hacer Por el Mundo. Él gestionó acuerdos comerciales como con el Galatasaray con la nota a Mauro Icardi”, agregó el periodista, describiendo un esquema de trabajo más autónomo y ligado a resultados concretos, donde la responsabilidad económica y de gestión recae directamente sobre los conductores.
En este contexto de transformación, Telefe definió a las dos figuras que encabezarán su nueva etapa: “Las dos figuras de la nueva etapa de Telefe, los más importantes, serán Vero Lozano e Iván de Pineda. Los dos tendrán varios programas y serán la cara del canal”, confirmó Etchegoyen, consolidando a ambos como referentes de la programación, con presencia multiplataforma y protagonismo en los proyectos más estratégicos.
Este movimiento refleja no solo un cambio en la grilla, sino también en la filosofía de la emisora: apostar por conductores que puedan combinar creatividad, producción y gestión, en un escenario donde la televisión tradicional se enfrenta a nuevas demandas del público y del mercado publicitario.
