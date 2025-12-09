Se vienen cambios fuertes: Telefe define a sus figuras clave para el 2026

“Desde que tomaron las riendas los nuevos dueños, y me atrevería a decir que ya hacía algunos meses antes, el conductor que no trabaja no cobra y esto que te digo me lo confirman dos presentadores de la emisora. Por ejemplo, Marley co-produce y él mismo tuvo que salir a vender publicidad y canjes para hacer Por el Mundo. Él gestionó acuerdos comerciales como con el Galatasaray con la nota a Mauro Icardi”, agregó el periodista, describiendo un esquema de trabajo más autónomo y ligado a resultados concretos, donde la responsabilidad económica y de gestión recae directamente sobre los conductores.