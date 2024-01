La reflexión de Selena Gomez sobre su cambio físico

"Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así...", expresó Selena Gómez junto a una foto de hace unos años. Posteriormente, la comparó con una imagen reciente: "No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... A veces me olvido de que está bien ser yo". El post de la artista recibió numerosos aplausos de sus fanáticos y se volvió viral en las redes sociales.

