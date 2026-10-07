Shakira fundó la ciudad transitoria Macondo Park para albergar 600.000 habitantes en 185.000 metros cuadrados
La artista colombiana Shakira inauguró en Madrid un inmenso parque temático y sostenible que celebra la cultura latina y reciclará todos sus materiales.
Hasta el 11 de octubre, el barrio Villaverde de Madrid, España, será la sede de un monumental espacio urbano transitorio. Impulsado por Shakira para su gira "Las mujeres ya no lloran", el complejo fue diseñado por el prestigioso estudio danés BIG bajo el innovador concepto de arquitectura sostenible y realismo mágico.
Cómo es y qué pasará con los materiales de la ciudad ecológica de Shakira
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Bautizado como Macondo Park, este paisaje efímero de 185.000 metros cuadrados busca transformar la experiencia tradicional de un concierto en un carnaval que fusiona música, arte, gastronomía y literatura. Construido en apenas diez días, el predio cuenta con una gran plaza central y ocho pabellones sostenidos por estructuras metálicas ligeras, idénticas a las utilizadas en los andamiajes de restauración.
El aspecto más destacable del mega proyecto es su perfil sostenible y el futuro de sus componentes constructivos tras la finalización de los shows en la capital española:
- Tejidos reciclables: se utilizaron 90.000 metros cuadrados de tela que tendrán una segunda vida útil garantizada por la productora organizadora, Live Nation.
- Césped artificial: los 32.000 metros cuadrados de superficie verde desplegados por la cantante (equivalentes a 40 canchas de fútbol) serán donados en su totalidad a distintas instituciones locales.
- Reforestación urbana: los 500 árboles que fueron plantados para brindar sombra a las familias asistentes serán reubicados en escuelas infantiles de la zona para dejar un legado comunitario permanente.
La monumental obra demuestra que es posible diseñar espacios gigantescos para celebrar la diversidad de la cultura latinoamericana sin arrasar con el medio ambiente, viviendo el presente y dejando cultivos para el mañana.
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