¡Sin filtro! Susana Giménez tomó partido por Wanda Nara en pleno escándalo con la China Suárez

A diferencia de la ocasión en que Pampita visitó su programa, donde la modelo se mostró más reservada y prefirió no entrar en detalles sobre su divorcio con Roberto García Moritán, esta vez la entrevista con Wanda fue mucho más reveladora. “Me gustó para el programa, me encantó porque realmente abrió su corazón. Profundizó en varias cosas que me llamaron mucho la atención”, añadió, visiblemente conforme con el resultado de la conversación.

La conductora también fue consultada sobre las numerosas críticas que han surgido hacia Eugenia "La China" Suárez en los últimos tiempos y, sin dudarlo, Susana se puso del lado de Wanda Nara, quien fue una de las afectadas por los rumores de infidelidad. “Si a vos te mete los cuernos tu marido con una mina, seguro que le pegás”, afirmó, mostrando empatía hacia la difícil situación de la empresaria y modelo.

Aunque Susana Giménez aseguró que no es fanática del "chusmerío" y prefiere mantenerse al margen de las polémicas ajenas, no pudo evitar reconocer que, en el caso de Wanda, la conversación fue distinta. “En mi living, Wanda habló como nunca antes lo había hecho sobre todos sus asuntos personales. Fue muy sincera y eso se notó en la entrevista”, concluyó la diva.

La entrevista con Wanda Nara, tuvo infinidad de repercusiones, y la conversación de la noche se centró, sin lugar a dudas, en los detalles de la vida personal de la modelo y los turbulentos momentos que está atravesando en su relación. Sin embargo, más allá de la controversia, la conductora destacó la importancia de que Wanda se haya abierto en su programa, lo que dio lugar a una de las entrevistas más comentadas de la temporada.