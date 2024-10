Sin Pampita y sin cargo, Roberto García Moritán rompió el silencio tras el escándalo: "Peleándola"

En medio de una cena solidaria anual de la Asociación de Ayuda al Ciego, el periodista Rafael Juli le preguntó de manera cálida: “¿La exposición te perjudicó mucho?”. A lo que el exmarido de la modelo le contestó de manera contundente como no lo había hecho hasta el momento: “Era parte del juego. Lo que sí arranca es la etapa de la verdad. Ahora, voy a hablar mucho más con mis abogados, con los fundamentos y argumentos. Siempre con la verdad”.

El cronista no dudó en exprimirle todo el jugo a la nota y siguió profundizando: “¿Fue una operación política?”. A lo que el empresario aseguró: “No me siento defraudado de la política, pero sí con algunos…”.

Para cerrar, el cronista manifestó: “¿Me parece que estabas indignado con algunos periodistas?”. A lo que Roberto ya con postura y voz de cansancio, soltó: “Ellos son parte del engranaje. Son operadores”.

Benjamín Vicuña reveló cómo atraviesan sus hijos la separación de Pampita

La reciente ruptura de Carolina 'Pampita' Ardohain y Roberto García Moritán no sólo sacudió al mundo del espectáculo, sino también a toda la familia ensamblada que está compuesta por los hijos de ambos con sus exparejas. En este sentido, Benjamín Vicuña -exmarido de la modelo- fue consultado por el ciclo Intrusos (América TV) sobre el escándalo que, por supuesto, salpica de alguna manera a los hijos que tienen en común.

De esta manera, el padre de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio abordó la crisis familiar, no sin antes elogiar a "Envidiosa", la serie de Netflix que protagoniza junto a Griselda Siciliani y Esteban Lamothe y que se convirtió en un verdadero éxito: "Es una señal de que se puede seguir haciendo ficción de calidad en la Argentina".

Respecto del difícil momento que atraviesa Pampita, sostuvo: "Mi posición frente a la prensa es la misma, sabemos que son situaciones que son incómodas y dolorosas, eso es lo real. El resto hay mucho ruido, pero no me puedo hacer cargo ni mucho menos. Como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es su vida privada, y yo de la mamá de mis hijos no tengo por qué opinar".

En cuánto a cómo viven esta situación los hijos que tiene en común con la modelo, Vicuña aseguró: "Mis hijos están bien, somos un equipo". Al ser consultado sobre si mantiene relación con Pampita, el actor sonrió y dijo: "Y sí, por supuesto, es la mamá de mis hijos".

