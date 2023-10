El último posteo de Sofía Clerici tras ser denunciada por encubrimiento

Luego de reactivarla, en Twitter e Instagram, publicó un nuevo mensaje: “No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie”.

sofia clerici

Este mensaje se suma a otros varios que realizó Clerici luego de que saliera a la luz el escandaloso caso gracias a las imágenes que ella misma publicó en sus redes sociales.

martin insaurralde - sofia clerici

En uno de esas historias, se defendió de las acusaciones y las denuncias: "Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas".

"Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos, justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona... no hay pruebas", agregó la modelo, quien también recibió el apoyo de colegas que cuestionaron el enfoque sobre el accionar de la modelo y no tanto sobre el del funcionario público.

story clerici