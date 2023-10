Sofía Clerici se defendió: "Infórmense bien, siempre tuve mis cosas de valor"

"Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos, justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona... no hay pruebas", agregó la modelo, quien también recibió el apoyo de colegas que cuestionaron el enfoque sobre el accionar de la modelo y no tanto sobre el del funcionario público.

story clerici

"Una mujer se puede comprar sola lo que quiera", sentenció Sofía Clerici, y para más detalles explicó que viajó a Marbella a visitar a su hermana, que vive en ese lugar.

Pero, ¿cómo terminó en un yate con Martín Insaurralde? "Me fueron a visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron (sic) por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas", convino sin nombrar al intendente de Lomas de Zamora.