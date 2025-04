Sol Pérez publicó la primera foto de Marco, su bebé recién nacido: "Te amo con toda mi vida"

sol pérez guido mazzoni marco.jpg Primera foto de Marco, el bebé de Sol Pérez y Guido Mazzoni.

La conductora fue sometida a una cesárea programada, ya que en la última etapa del embarazo el bebé se colocó en posición podálica (sentado), lo que descartó la posibilidad de un parto natural.

Embed - Sol Perez on Instagram: "Bienvenido Marco te amo con toda mi vida. Nació el 4/04/2025 Hora 13.41 Peso 3.530 @marcomazzoni_ok" View this post on Instagram A post shared by Sol Perez (@lasobrideperez)

Así fue el nacimiento de Marco, el bebé de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron la llegada de su primogénito Marco, quien nació este viernes por la tarde. “Nació y es precioso”, anunció con alegría Horacio Pérez, el papá de la panelista, en comunicación con Cortá por Lozano (Telefe).

Durante la emisión del programa, la conductora Verónica Lozano informó la feliz noticia al aire: “Nació Marco, bienvenido bebé. Hablamos con Horacio y nos confirma que ha nacido ese niño y que es precioso”, expresó.

Horas antes del nacimiento, Sol había compartido una historia de Instagram junto a Guido en el Hospital Austral, en el que ambos se mostraban emocionados y sonrientes mientras se abrazaban y besaban, a la espera del gran momento. Marco nació por medio de una cesárea programada, tal como había adelantado la propia conductora.

sol previo al nacimiento de marco.mp4

Sol Pérez y Guido Mazzoni: del humor al amor

El flechazo surgió en 2018, cuando el joven se acercó a la influencer a través del humor, con chistes del siguiente estilo: "Dejo el nesquik por vos", haciendo alusión a la vida saludable que lleva Sol. Ese mismo día, volvió a escribirle para hacer una insólita promesa: "Por una salida con vos me tatúo la frese 'hoy salí con Sol y la amo' en una nalga".

Por supuesto, no obtuvo la inmediata respuesta de la modelo, pero siguió insistiendo hasta que consiguió la primera reacción de Sol como producto del siguiente comentario: "Tenés los mejores dientes que vi en mi vida. Dejaría que me muerdas con toda tu fuerza el brazo, lo llevaría a mi dentista para que me haga un molde y los colgaría en el respaldo de mi cama".

Sol Pérez Guido Mazzoni

La risa de Sol fue la puerta abierta para Guido, quien no dudó en pedirle que tuvieran una cita: "Una salida y nos enamoramos mal, Sol. Teneme fe".

Tras un tiempo de convivencia, la pareja contrajo matrimonio en 2023, con un fiestón para 350 invitados: "Nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos. Solo alguna mala contestación que se arregla en el momento, no más", contó la abogada sobre su vínculo con quien ahora es el padre de su hijo.