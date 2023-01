Actor de Stranger Things dijo que es gay y la reacción sorprendió

Noah también hizo alusión a su personaje en Stranger Things, el cual durante las últimas temporadas tuvo un desarrollo de personaje similar. “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”, bromeó el actor.

Además, hace unos meses Noah había revelado detalles sobre la sexualidad de su personaje en la serie. “Sí, creo que lo es. Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike (su mejor amigo en la serie)”, explicó durante una entrevista.

‘Stranger Things’ star Noah Schnapp, 18, comes out as gay | Page Six Celebrity News