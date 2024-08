Susana Giménez confirmó su regreso a la televisión: desde cuándo y a qué hora

susana gimenez

"Me pone muy de buen humor", expresó asegurando que también hará un video musical, al igual que en temporadas pasadas. "Ojalá salga como el de "Soy una mujer" que había filmado para el programa semanal en la década pasada", dijo sin tapujos. Por otro lado, también hizo referencia a la reunión con las autoridades del canal: “Contenta, y todo lo que me han contado me ha gustado muchísimo. Fue fabuloso todo lo que hablamos y yo creo que la tele tiene que volver a brillar”, dijo con respecto a su encuentro con Darío Turovelzky, Guillermo Pendino y Federico Levrino.

Aunque, por si esto fuera poco, con lo que respecta a la actualidad de la televisión, Susana también confirmó que estará presente en los Martín Fierro 2024 que se van a celebrar el próximo 9 de septiembre. "Voy a ir", cerró sus declaraciones.

susana gimenez

Los detalles del regreso de Susana Giménez a Telefe

En el próximo programa que tendrá a su mando, Susana ya confirmó la presencia de su reconocido y mítico coreógrafo, Marcelo Iripino. De hecho, él mismo también adelantó detalles de lo que llegará en este nuevo ciclo: “Ya tengo todas las ideas y las canciones, que tendría que chequear ella porque todo tiene que ver con su estilo. Y bueno, yo que soy más de que me gusta todo lo moderno, hice una mezcla, pero eso lo tenemos que definir, hablar con el canal".