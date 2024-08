Se viralizaron las primeras imágenes de Tamara Pettinato tras el escándalo con Alberto Fernández

TAMARA PETTINATO ALBERTO FERNANDEZ

“1.41 am”, dice en la publicación que muestra a Tamara en la madrugada del viernes, bastante incómoda por la presencia de las cámaras y no sabiendo donde meterse después de tremendo bochorno que la deja mal parada, especialmente luego de que el exmandatario fuese denunciado por violencia de género.

Tamara y Ssposato.jpg

La “mala experiencia” de Tamara con un hombre de 65 años

En la segunda edición de "Final Feliz", por Blender, la conductora y panelista ya había revelado una mala experiencia sexual que tuvo con "un hombre de 65 años", la edad que actualmente tiene el expresidente, aunque no hizo mención de su nombre. "No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo", contó la hija de Roberto Pettinato, entre risas.

"Yo tenía 35", aclaró en su intervención, al mismo tiempo que lanzó: "No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh". En este sentido, fue un poco más lejos y reveló: "Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal".

tamara pettinato hablando de un hombre de 65 años.mp4

La palabra de Beto Casella tras la viralización del video de Tamara Pettinato

En medio del revuelo que generó el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández, Beto Casella contó cómo reaccionó su compañera cuando llegó la información al aire en Bendita: “Bueno, está Tamara en el canal. La verdad es que yo no la puedo obligar a que venga, ella decide si tiene ganas de hablar porque debe ser un momento de angustia”, arrancó diciendo el conductor

“Me van contando los chicos (de producción) que es un momento en el que está abrumada. El video se conoció hace media hora, me parece a mí. Que yo sepa, no andaba circulando. Además, lo tendríamos en la rutina y no estaba”, lanzó.

Ultimo momento Bendita.jpg