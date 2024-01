Qué le dijo Selena Gómez a Taylor Swift durante los Golden Globes 2024: toda la verdad

Embed - Golden Globes on Instagram View this post on Instagram A post shared by Golden Globes (@goldenglobes)

¿Qué le dijo Selena Gomez a Taylor Swift?

Durante una de las pausas de los Golden Globes 2024, Selena Gomez se acercó a la mesa en la que estaba Taylor Swift, la llamó por la espalda y comenzó a contarle algunos detalles de lo que acababa de vivir. Según trascendió en redes sociales, la actriz de "Only murders in the building" habló con la cantante luego de ser rechazada por Kylie Jenner.

Al parecer, Gomez le pidió una foto a Timothée Chalamet, quien estaba en la ceremonia y Jenner, su pareja, contestó de forma inmediata que no. Esto es lo que Selena le habría contado a Taylor según descifraron algunos fans que lograron leer los labios de las artistas. No obstante, de momento, ninguno de los implicados en el asunto confirmó esta conversación o que algo de esto haya sucedido.

Aún así, también se viralizó en redes sociales una escena de "A rainy day in New York", una película en la que Selena y Timothée trabajan como protagonistas, y la cual los obligó a besarse. Al parecer esto no le habría caído en gracia a la novia del actor y, por eso, no dejó que el intérprete se tome una fotografía con la también cantante, Gomez.

