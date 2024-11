Tenía el micrófono abierto: Laura Ubfal se burló de Marisa Brel y la liquidaron en redes sociales

"Me dejó un audio", comenzó a decir Ubfal, pero luego, en tono burlón, agregó: "Ay, yo no me victimizo. Seguro que vos tuviste que ver". Más tarde, comentó que "no le contestó" los mensajes y afirmó que "Santiago del Moro la llamó por el tema de Marisa Brel".

laura ubfal mic abierto.mp4

Aunque no aclaró el motivo de la conversación, todo parece indicar que se refería a la salida de Marisa Brel de la nueva edición de Gran Hermano (Telefe), ya que estaban discutiendo sobre ese tema. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, y los fanáticos no tardaron en repudiar sus comentarios.

Entre los muchos mensajes, se encontraban los siguientes: "Con esas actitudes, volvemos a decir que Cata otra vez tiene razón"; "La Ubfal es una peste de persona. Marina, dale con la silla. Después escucho lo que dijo las extensiones pegadas con cinta de papel"; "Después llora o se hace la víctima cuando la confrontan. Qué mala mina";"Qué asco. Son los dos unos soret*s"; "Casi que disfruta que Brel se quede sin trabajo. Forrit la Ubfal"; "Que no se ría mucho, que hace 0.0 de rating y en cualquier momento es boleta también, que todo lo que sube, tiende a bajar"

Por qué Marisa Brel no será parte de Gran Hermano

A través de una entrevista en Ángel Responde (Bondi Live), Marisa Brel expresó su tristeza por no ser parte de la nueva edición de Gran Hermano y comentó: "Antes de ser panelista, yo ya era fanática del programa y me encanta analizarlo como fenómeno social. Me apasiona, porque trabajo mucho con el desarrollo personal, y creo que puede ser útil hacer un buen análisis para reflexionar sobre cómo nos manejamos en la vida o cómo podemos salir de relaciones tóxicas".

"Eso tiene mucho que ver conmigo. Tengo una percepción muy fuerte de las personas y puedo llegar a fanatizarme con alguien por sus valores, por su estrategia, o incluso por no estar de acuerdo con su estrategia en otros casos", añadió.

Al borde del llanto, expresó: "El mes que viene cumplo 55 años, y la verdad es que a esta altura ya no me gusta que me hagan estas cosas. Si tengo que pelearme con alguien, lo hago, pero no es mi estilo. Tal vez mi estilo, que no es peleador ni conflictivo, no interesa. No sé, chicos, qué pensar".

marisa brel.jpg Marisa Brel.

En una conversación previa con el sitio Primicias Ya, Marisa había revelado que fue una decisión de la producción dejarla afuera de la nueva edición del reality: "La verdad es que no me tienen en cuenta para este año. Llamé a la producción, a la que amo, para organizarme porque tengo muchos viajes por delante, y me dijeron que no me consideraban para este año. Me dijeron que soy buenísima y todo, pero que iban a hacer algunos cambios y me quedé afuera".

"Es triste. Hice ocho ediciones de Gran Hermano, amo el formato, amo Telefe, pero no hay un porqué. No pasó nada malo, me hablan maravillas de mí, pero no me tienen en cuenta", lanzó Marisa.